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Шахов предупредил о коррупционных рисках в законопроекте о промвыбросах

11 марта, 13:30

Ирина Ненько Ирина Ненько

Экологический комитет согласовал новый вариант законопроекта №4167 о промышленных выбросах

Законопроект №4167 о промышленных выбросах, который Верховная Рада вернула на доработку, а экологический комитет сегодня согласовал новый вариант, все еще содержит нормы, которые создают коррупционные вызовы. Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам экологической политики и природопользования Сергей Шахов, сообщает "Obozrevatel".

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По его словам, в доработанном проекте все еще содержится норма относительно перевыдачи предприятиям интегрированных разрешений. Сейчас эти разрешения выдает Минэкологии, и многие украинские предприятия уже его получили. Зато законопроект предусматривает, что все промышленные предприятия должны получить разрешение еще раз – даже те, у кого не истек срок действия предыдущего.

"Предприятия, которые работают, будут вынуждены заново его (интегрированное разрешение, – ред.) получать. Это – риск возникновения коррупции. И, насколько мне известно, цена за разрешение составляет примерно 20 тыс. долларов", – рассказал Шахов.

По его словам, необходимость снова переоформлять интегрированное разрешение – это не только коррупция, но и опасность остановки предприятий. Ведь если эта норма пройдет и закон вступит в силу, то уже на следующий день предприятия просто остановятся, поскольку не смогут работать, пока не пройдут заново долгую бюрократическую процедуру и не получат новое разрешение.

"Депутаты проголосовали за решение, которое не даст возможности развиваться бизнесу. Надо бороться за окружающую среду, но не таким образом! Украине на модернизацию потребуется около 10 млрд долл. Где предприятиям их взять? Государство должно выходить на нормальный цивилизованный уровень, а не грабительским путем отбирать сегодня деньги у предприятий", – убежден Шахов.

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Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду доработать законопроект №4167, поскольку на реализацию данного законопроекта уйдет не менее 10 млрд долл.

Кроме того, возможность разрешительного органа (Минприроды) самостоятельно приостанавливать или аннулировать интегрированное разрешение без решения суда создает благоприятные предпосылки для коррупции.

В свою очередь, в "Укрметаллургпроме" подчеркнули, что законопроект необходимо доработать с учетом украинских реалий. Так, нужно вдвое увеличить сроки на экомодернизацию, предусмотренные в проекте, и обеспечить проведение экоинспекций предприятий в рамках общего законодательства.

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