Сезон закачки газа в Украине стал рекордным: итоговые цифры

Сезон закачки газа в украинские подземные хранилища оказался рекордным – он закончился 20 октября с накопленными в ПХГ 28,3 млрд куб. м газа. Это максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в прошлом году. 18,3 млрд куб. м этого газа принадлежит украинским компаниям, что точно позволяет пройти отопительный сезон: за последние пять лет из ПХГ отбирали за зиму не больше 12,5 млрд куб. м.

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Сейчас газохранилища поочередно завершают нейтральный период и переходят в режим отбора газа. О результатах сезона закачки газа 5 ноября отчиталась госкомпания "Укртрансгаз".

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При этом впервые весомый "взнос" в ПХГ – 10 млрд куб. м – создали нерезиденты. По словам вр.и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергея Переломы, этому способствовали три фактора:

благоприятная конъюнктура на рынке ЕС и нехватка мощностей для хранения газа в Европе;

конкурентоспособные условия для компаний-нерезидентов: тарифы на хранение газа в Украину как минимум вдвое ниже, чем в соседних странах;

реформы газового рынка, в частности, анбандлинг оператора ГТС.

Напомним, в ноябре по сравнению с октябрем цена на газ выросла на 35%. Теперь тариф "Нафтогаза" для населения установлен на уровне 6,33 грн за кубометр, и это без доставки. Соответственно, растут и расходы украинцев на тепло. О том, как сэкономить на отоплении в частном доме, рассказывали новости "Сегодня":

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