Деньги
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украина должна получить бронежилет от "Северного потока – 2" – Зеленский

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
23 августа, 08:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент подчеркнул, что для него очень важно, чтобы Украина должна получить гарантии не только на словах
Зеленский обсудит вопрос "Северного потока-2". Коллаж "Сегодня"
Зеленский обсудит вопрос "Северного потока-2". Коллаж "Сегодня"

Российский газопровод "Северный поток – 2", который начали строить в 2012 году, является оружием в руках России. Украина должна получить от Европы и США гарантии и энергетическую безопасность.

Реклама

Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" накануне Дня Независимости заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это оружие. И тогда для меня, как для президента, от них нужно получить бронежилет для Украины. Потому что в противном случае мы никогда это не примем. И это не о деньгах... Это гарантии, энергетическая безопасность, объемы, транзит... Этот вопрос связан с энергетической безопасностью и временно оккупированными территориями, которые также получают газ и отопление зимой", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина должна получить гарантии не только на словах.

"У нас уже есть "прекрасно действующий" Будапештский меморандум. Я не хочу стать вторым президентом, который подпишет документ, который потом не будет защищать Украину", – добавил Зеленский.

"Северный поток – 2" и Украина

Если Россия будет использовать против Украины газопровод "Северный поток – 2", Германия инициирует санкции на уровне Европейского Союза, заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет.

"Если Россия снова будет агрессивно вести себя по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", – заявил Армин Лашет.

Реклама

Он считает, что таким образом можно не дать России использовать газопровод как геополитическое оружие.

Напомним, чтобы ускорить сертификацию газопровода в ЕС, "Газпром" провоцирует рост цен на газ в Европе. Российская компания отказывается бронировать мощности для дополнительного транзита через Украину. В результате в ЕС формируется дефицит голубого топлива.

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять