"Северный поток – 2" подрывает единство Европы и США – МИД Украины

Замминистра иностранных дел Евгений Енин пообщался с советником госсекретаря Дереком Шолле

В МИД напомнили об опасности "Северного потока - 2" / Фото: Wikipedia, REUTERS/Hannibal Hanschke

Запуск газопровода "Северный поток – 2", против которого США отказались ввести новые санкции, подорвет единство западной демократии. Поэтому остановка российского проекта остается в интересах как Украины и Европы, так и самих Штатов.

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Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в разговоре с советником госсекретаря США Дереком Шолле.

"Проект является не просто плохой сделкой для Европы. Это – инструмент гибридной войны России, которым Кремль стремится подорвать энергетическую безопасность Европы и трансатлантическое единство демократических стран Запада. В наших общих интересах-предотвратить эти планы", – сказал Енин.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов.

В Украине ожидаемо не поддержали такое решение администрации президента США. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что реализация российского проекта "Северный поток – 2" будет означать поражение американской дипломатии.

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А в ЕС опровергли заявления президента РФ Владимира Путина, что Россия якобы достроила первую нитку "Северного потока – 2" вопреки санкциям и ограничениям: