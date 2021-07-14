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"Северный поток – 2" – плохое дело. Дипломат объяснил, почему США борются с газопроводом РФ

14 июля 2021 15:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В США называют газопровод плохим для Украины, энергетической безопасности Европы, Польши и балтийских стран

США считают "Северный поток - 2" плохим делом.

США считают "Северный поток - 2" плохим делом. / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

США считают, что газопровод "Северный поток – 2" может плохо сказаться на многих странах, в том числе и на Украине.

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Об этом в эксклюзивном интервью журналисту и ведущему информационно-аналитического еженедельника на телеканале "Украина" Олегу Панюте рассказал Джордж Кент, который сейчас занимает должность заместителя государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии.

"Хочу расставить все точки над "і". США считают "Северный поток" плохим делом: это плохо для Украины, это плохо для энергетической безопасности Европы, плохо для Польши и балтийских стран. И дело не в том, что наша позиция якобы изменилась – мы ввели санкции против российских судов и компаний, принимавших в этом участие", - сказал Кент.

Он также подчеркнул, что то, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины, является принципиальной позицией США.

"Мы также пытались дать пространство для дипломатии. Германия говорит, они лидеры Европы. Мы спрашиваем: пожалуйста, что вы сделаете как лидеры Европы, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция. Мы внимательно следим и ожидаем результата переговоров канцлера Германии и президента Зеленского. А через неделю канцлер будет в Вашингтоне – посмотрим, что будет через неделю", – отметил Кент.

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К слову, Джордж Кент сейчас в Киеве. На время отпуска Кристины Квин, временного поверенного в делах США в Украине, занимает ее пост.

Как писали новости "Сегодня", в 2019 году Кент встречался с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке США. Также мы рассказывали, что известно о Джордже Кенте и что он говорил об Украине.

Также мы писали о намерениях США и Германии гарантировать Украине компенсации после запуска газопровода "Северный поток – 2".

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