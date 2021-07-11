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"Северный поток – 2": глава компании назвал сроки завершения строительства

11 июля 2021 18:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как заявил Варнинг, угрозы санкций со стороны США значительно усложнили работу во всех отношениях

Газопровод "Северный поток - 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Газопровод "Северный поток - 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Строительство магистрального газопровода "Северный поток – 2" могут закончить к концу августа.

Об этом заявил глава компании Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt.

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"Мы предполагаем, что строительные работы будут завершены к концу августа", – сказал Маттиас Варниг, отметив, что 98% трубопровода уже завершено.

Он также подчеркнул, что угрозы санкций со стороны США значительно усложнили работу во всех отношениях.

По его словам, транзит газа через Украину "обязательно станет частью переговоров между канцлером Меркель и президентом США Байденом".

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"Транзит российского природного газа через Украину останется неотъемлемой частью транспортировки газа из России в Европу после 2024 года. У меня нет ни малейшего сомнения в этом. И российское руководство тоже это видит. Президент Путин недавно указал на важность транзита через Украину", – добавил Варниг.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае запуска "Северного потока – 2" украинская сторона намерена говорить о компенсациях, сформированных по двум принципам: обеспечение безопасности и выполнение "Минских соглашений".

Напомним, что тема "Северного потока – 2" поднималась также и на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Джо Байденом.

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