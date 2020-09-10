От "Боинга" до старой канистры: какие странные лоты пускают с молотка в Украине (фото)

Продажа арестованного имущества является финальной и очень важной частью исполнительного производства в Украине – именно она обеспечивает выполнение судебных решений. Для этого в августе 2015 года было создано госпредприятие СЕТАМ, которое в 2017 году провело первый в мире блокчейн-аукцион.

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Целью госпредприятия стала реализация государственной политики в сфере организации принудительного исполнения судов и других уполномоченных органов. С начала работы СЕТАМ провел 63 656 успешных аукционов по продаже арестованного имущества на 9,3 млрд гривен. Цена на лоты вырастает в ходе торгов в среднем на 12%.

Сейчас среди того, что продают на СЕТАМ, нередко попадаются интересные, иногда странные и неординарные лоты. Сайт "Сегодня" нашел их и сделал подборку самых необычных "товаров".

Кофейный завод

Что продают: 7 665 кв. м зданий и сооружений завода по производству растворимого кофе и кофейных изделий. Предприятие находится в г. Черноморск Одесской области.

Стартовая цена: 41,95 млн гривен.

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/ Фото: OpenMarket

30-летний Boeing

Что продают: пассажирский самолет Boeing 737-500, произведенный в США в 1990 году. Вместительность – 114 пассажиров, максимальна взлетный вес – 60 555 кг. Самолет находится в аэропорту "Борисполь".

Стартовая цена: 26,79 млн гривен.

Реклама / Фото: OpenMarket

Российская контрабанда

Что продают: контрабандные книги российского издательства в количестве 1911 штук. Находятся в Житомирской области.

Стартовая цена: 138 882 гривен.

/ Фото: OpenMarket

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Арестованная икона

Что продают: икона "Пресвятая Богородица" размеров 30 на 25 см. Лот находится в Николаеве, продается как имущество, арестованное за долги.

Стартовая цена: 6 000 гривен.

/ Фото: OpenMarket

Пикантный брелок

Что продают: арестованный брелок золотистого цвета в виде человечка. Имущество было арестовано в Николаеве за долги.

Стартовая цена: 500 гривен.

/ Фото: OpenMarket

Портрет политика

Что продают: фото-портрет Александра Бердникова – советского и украинского политического деятеля, народного депутата Украины первого созыва. Лот арестован за долги.

Стартовая цена: 500 гривен.

/ Фото: OpenMarket

Книга по астрологии

Что продают: книга "Дата рождения и Ваша судьба", арестованная за долги в Днепре.

Стартовая цена: 432,25 гривни.

/ Фото: OpenMarket

"Депутатский" значок

Что продают: нагрудный значок в форме флага Украины с надписью "Народный депутат Украины" и изображением трезубца.

Стартовая цена: 200 гривен.

/ Фото: OpenMarket

Старая канистра с остатками масла

Что продают: пластиковая канистра б/у, объемом 5 литров, в которой находится 0,1 литра смазочного материала

Стартовая цена: 39 гривен.

/ Фото: OpenMarket

К слову, как рассказал сайту "Сегодня" гендиректор СЕТАМ Александр Мамро, мелкие лоты – далеко не редкость.

"Со своей стороны при общении с исполнителями мы всегда подчеркиваем необходимость, в первую очередь, руководствоваться здравым смыслом при изъятии и передаче на реализацию мелкого арестованного имущества. Ведь потенциальный доход от продажи таких лотов является несущественным и не позволяет покрыть даже расходы на организацию аукциона", – объяснил Мамро.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был больший спрос и как проводились торги в условиях пандемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".

Кроме того, мы рассказывали, как на аукционе OpenMarket решили продавать памятники Ленину:

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