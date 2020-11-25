Сербия сорвала запуск своей части "Турецкого потока": почему это выгодно Украине

Сербская ветка газопровода "Турецкий поток" может быть сдана в эксплуатацию не ранее весны 2021 года, хоча ранее ставилась цель о подаче первого газа к концу 2020 года.

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Об этом со ссылкой на источники в отрасли, близкие к проекту, сообщает информагентство Platt.

Речь идет о сербском участке газопровода длинной около 403 км и пропускной способностью 13,9 млрд кубометров в год. Проект включает четыре узла учета и компрессорную станцию, соединяясь с болгарским участком газопровода "Турецкий поток" в городе Заечар, а с венгерской газотранспортной системой — в Хоргоше.

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Сообщения источников подтвердил президент Сербской ассоциации природного газа Воислав Вулетич, который заявил местному изданию Vecernje Novosti, что болгарский и сербский участки расширения "Турецкого потока" были подключены, но строительство компрессорной станции в Сербии должно быть завершено только в мае 2021 года.

Учитывая сложности со строительством "Северного потока – 2", "Газпром" может оказаться перед выбором: заранее бронировать дополнительные мощности украинской ГТС или в надежде на теплую зиму и большие запасы в европейских ПХГ сокращать объемы прокачки и ждать запуска европейского продолжения "Турецкого потока" в середине 2021 года, считает Мария Белова из Vygon Consulting, пишет oilexp.ru.

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В то же время официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов уверяет, что ввод компрессорной станции в Сербии в 2020 году не предполагался, поэтому говорить об отставании сроков ее запуска неверно, сообщает ТАСС.

А тем временем напомним, что в октябре 2017-го в России планировали, что строительство первой нитки "Турецкого потока" в целом закончится в марте 2018 года, а второй — в 2019 году.

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В октябре 2019-го президент Сербии Александар Вучич также заявил, что сербская часть газопровода "Турецкий поток будет завершена к концу 2019 года.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что строительство российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" лишит Украину доходов в 2 млрд долларов в год и раз в пять стоимость украинской газотранспортной системы. А теперь получается, что "Газпрому" придется раскошелиться в пользу Киева.

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