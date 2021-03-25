Сенат США внес правку по Nord Stream 2 в законопроект о поддержке Украины

Акт о партнерстве с Украиной в области безопасности – 2021 будет дополнен

Сенат Конгресса США отложил пересмотр законопроекта S.814 в Комитете по вопросам иностранных дел путем внесения в последний момент поправки в него, связанной с российским газопроводом "Северный поток – 2".

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Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.

"Прежде чем я коротко назову пункты нашей повестки дня, отмечу, что два пункта не будут рассматриваться сегодня", – сообщил в начале заседания председатель Комитета, сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес.

Он отметил, что один из них – это голосование по законопроекту "Акт о партнерстве с Украиной в области безопасности – 2021". По словам другого законодателя, старшего члена Комитета, республиканца из штата Айдахо Джима Риша, это произошло потому, что влиятельный сенатор Тед Круз накануне внес правку по Nord Stream 2, поэтому ее еще не успели обработать перед голосованием.

"Это вопрос Nord Stream 2, который мы поднимали снова и снова, и я думаю, мы все привержены тому, чтобы решить эту проблему", – отметил законодатель и напомнил, что в администрацию президента было отправлено уже не одно письмо по этому газопроводу.

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"Письма, очевидно, имели несколько различную тональность, однако цель была одна. Я надеюсь, мы все будем настаивать на этом, потому что времени мало, его почти не осталось", – подчеркнул Риш.

Напомним, две недели назад Роберт Менендес призвал администрацию президента Джо Байдена активизировать усилия по введению санкций в отношении участников проекта "Северный поток – 2".

А Тед Круз даже угрожал заблокировать утверждение Уильяма Бернса в должности директора ЦРУ, если администрация Байдена не введет новые санкции против "Северного потока – 2".

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