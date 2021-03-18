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"Семинский – почти идеальный депутат", – "слуга народа" о коллеге, переписывающемся с любовницей в ВР

18 марта, 18:18

Ирина Ненько Ирина Ненько

Коллеги по фракции "Слуга народа" оправдывают народного депутата Олега Семинского

Коллеги по фракции "Слуга народа" оправдывают народного депутата Олега Семинского, заявившего о том, что готов был потратить до 7 млн долларов на получение мандата. Аудиозаписи на днях опубликовал "Цензор.Нет", пишет "Obozrevatel".

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"У Семинского рейтинг эффективности 90%. Уровень деструктивности всего 3%. З точки зрения статистики, внутрифракционной дисциплины – он почти идеальный депутат", – заявил в эфире телеканала "Прямой" народный депутат Алексей Жмеренецкий.

Между тем, это не единственный публичный скандал, спровоцированный народным депутатом Семинским под куполом ВР. СМИ также опубликовали видео интимной переписки с помощницей, которую Семинский вел прямо во время заседания парламента.

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Напомним, Олег Семинский является фигурантом скандального уголовного дела о его похищении, которое он использует с целью получения доли в крупнейшей газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча" стоимостью 150 млн долл.

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