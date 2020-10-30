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Семейным врачам повысили зарплаты: сколько добавили

30 октября, 13:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Степанов рассказал о росте ставки за помощь одному паниценту

Кабинет министров повысил зарплаты семейных врачей в Украине. Медики будут получать больше, благодаря росту ставки за предоставление помощи одному пациенту – на 51 гривню, до 651,6 гривни.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга о ситуации с коронавирусом в Украине.

Министр подсчитал, что если с семейным врачом подписали 1800 деклараций (максимальное количество), то он дополнительно получит около 7500 гривен.

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Напомним, также с 1 сентября врачам должны выплачивать надбавки в размере 70% от оклада, медсестрам – 50% от минимальной зарплаты, младшему медицинскому персоналу – 25% от минимальной зарплаты. Ранее Степанов заверил, что все больницы уже получили деньги на надбавки медикам.

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Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации.

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Источник: Сегодня

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