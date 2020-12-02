Сегодня табачная индустрия лоббируется в министерстве экономики, и это очень печальный звонок, – эксперт

Об этом заявил исполнительный директор "Антикоррупционного штаба" Сергей Миткалик, пишет "Politeka".

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"Табачным компаниям хватило одного года новой власти для того, чтобы "Тедис Украина" превратить в легального законного национального оператора на рынке табачных изделий. Что это значит? Что дистрибьюторство сигарет становится максимально законным. И это первое решение принято в Минэкономразвития. И это такой на самом деле печальный звоночек и говорит, что табачная индустрия делается во властных кабинетах", - сказал Миткалик.

По его мнению, решение Минэкономразвития является негативным сигналом, ведь власть фактически создала монополию на рынке продажи табачных изделий.

"Тедис Украина" – это монопольный дистрибьютор Украины. Это уже подтверждено решением Антимонопольного комитета", – подчеркнул Миткалик.

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Напомним, ранее народный депутат из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко заявил, что из-за непрофессионализма и бездействия министра Игоря Петрашко и Министерства экономики в Украину вернулись монополии, коррупция и абсолютно непрозрачные решения. В частности, депутат упомянул о ситуации на рынке табачных изделий, где при лоббировании министра экономики Петрашко вернулся монополист, когда для компании "Тедис" создали особые условия.

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В свою очередь руководитель Украинского центра контроля над табаком Андрей Скипальский заявил, что создание по предложению Минэкономразвития Национального оператора на рынке табачных изделий является беспрецедентным случаем табачного лоббизма.

Ранее народный депутат Сергей Магера отметил, что несмотря на то, что бизнес в стране несет колоссальные убытки из-за карантина, Министерство экономики не предлагает никаких решений для его поддержки.

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