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Счет на миллиарды: ПриватБанк ускорился с выдачей доступных кредитов

27 июля 2021 7:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Райффайзен Банк Аваль обогнал остальные учреждения, выплатив украинцам займов почти на 10 миллиардов гривен

Прибыль ПриватБанка снизилась на 17%

Прибыль ПриватБанка снизилась на 17% / Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

С начала 2021 года по программе "Доступные кредиты 5-7-9" ПриватБанк выплатил займов на сумму около трех миллиардов гривен. Хотя за 11 месяцев 2020-го украинцы получили выплаты в размере 1,7 миллиарда гривен. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

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Программа стартовала 1 февраля прошлого года. За весь этот период все уполномоченные банки выдали кредитов на сумму в 54,5 миллиардов гривен.

Всего украинцы взяли 20 722 займа:

  • 20,2 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;
  • 6,7 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;
  • 27,6 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

"Доступные кредиты 5-7-9", коллаж "Сегодня"

"Доступные кредиты 5-7-9", коллаж "Сегодня" / Фото: Министерство финансов Украины

Лидером по сумме выдачи кредитов стал Райффайзен Банк Аваль – 9,5 миллиарда гривен (2157 договоров). На втором месте – ПУМБ с суммой в 5,9 миллиарда гривен (1221 договоров).

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На третьем месте Ощадбанк – 5,2 миллиарда гривен (2621 договор). ПриватБанк только на четвертой позиции с 4,8 миллиарда гривен, однако с наибольшим количеством договоров – 6484.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" государство компенсирует предпринимателю часть кредитной нагрузки. Чем больше создано рабочих мест, тем большую компенсацию по кредиту он получает.

Напомним, государственный Ощадбанк за январь-май 2021 года не только активно закрывал свои отделения, но и выдал кредитов на общую сумму 2,6 млрд грн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (1,1 млрд грн).

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