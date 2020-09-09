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САП официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам+"

9 сентября, 14:52

Инна Бабур Инна Бабур

Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам+" в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец, опубликовав в Facebook копию соответствующего постановления, пишет "Politeka".

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"Конец эпохи дела "Роттердам+". Теперь официально: мы, как защита, наконец получили текст постановления о закрытии дела "Роттердам+", - сообщила Одинец.

Согласно опубликованной ею копии постановления прокуратуры, в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Адвокат подчеркнула, что комиссионная экспертиза, в которую вошли все экспертные заключения стороны защиты и стороны обвинения, не подтвердила причинение вреда или ущерба от действия формулы.

"Экспертиза сделана за 2 недели в июле 2019 года "на коленках" экспертом СБУ и на основании которой были вручены подозрения, не подтвердилась. Сам эксперт, который в том числе был вовлечен в проведение комиссионной экспертизы в феврале 2020 – августе 2020, не подтвердил свои же выводы", - отметила Ирина Дригваль.

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Также согласно постановлению прокуратуры, разработка и принятие постановления НКРЭКУ о методике определения прогнозной ОРЦ, которая в медийном пространстве получила название "Роттердам+", была полностью законной и обоснованной, что, в том числе, подтверждено решениями судов.

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Впрочем, по словам Одинец, у НАБУ не хватает смелости признать безосновательность своего расследования, поэтому детективы всячески пытаются "сохранить лицо".

"Признать перед обществом, что миллионы гривен налогоплательщиков, которые были потрачены на детективов и экспертизы, потрачены на ветер, такому серьезному учреждению "не комильфо". Именно поэтому мы видим "предсмертные конвульсии" НАБУ по этому делу", – отметила Ирина Одинец.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

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Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

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СБУ обвинения расследование адвокат экспертиза НАБУ НКРЭКУ САП Роттердам+ Ирина Одинец
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