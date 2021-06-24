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Санкции Зеленского против России и новый удар по "Северному потоку – 2" от США. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

24 июня 2021 19:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Украины утвердил несколько санкционных списков, а в Сенате США подготовили новый закон против российского газопровода

Промпроизводство растет, Зеленский ввел санкции, "Северному потоку - 2" грозят новые санкции. Коллаж "Сегодня"

Промпроизводство растет, Зеленский ввел санкции, "Северному потоку - 2" грозят новые санкции. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил несколько санкционных списков, в которые попали российские банки, компании, авиаперевозчики и приближенные к Путину бизнесмены. В США готовят новые санкции против "Северного потока – 2".

Санкции Зеленского против РФ

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Инаугурация Зеленского в 2019 году

Инаугурация Зеленского в 2019 году / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о введении санкций. В санкционные списки попали десятки российских банков, большое количество авиаперевозчиков, которые летают в Крым, а также приближенные к российскому президенту Владимиру Путину миллиардеры и чиновники.

Новые санкции против "Северного потока – 2"

За "грязные деньги" в "Северном потоке – 2" хотят наказывать
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За "грязные деньги" в "Северном потоке – 2" хотят наказывать / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

В Сенате США подготовили законопроект, который поможет бороться с "Северным потоком – 2". Документ предусматривает санкции против физических и юридических лиц, которые были замешаны в коррупции во время планирования, строительства и эксплуатации "трубы".

Рост промпроизводства

В Украине растет промпроизводство. Фото: архив "Сегодня"

В Украине растет промпроизводство. Фото: архив "Сегодня"

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Промышленное производство в Украине по итогам мая 2021 показало рост 5,4% по сравнению с маем 2020 года. В то же время по сравнению с апрелем 2021 года падение промпроизводства составило 3%.

Резкое падение гривни

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Доллар снова падает, но надолго ли это

Доллар снова падает, но надолго ли это / Фото: Getty Images, AFP

Национальный банк Украины рассчитал на пятницу, 25 июня, курс на уровне 27,46 грн за 1 доллар США. По сравнению со значениями 24 июня курс доллара вырос на 19 копеек. Евровалюта также выросла на 19 копеек – до 32,79 грн за один евро.

"Укрзализныця" запустила новый маршрут

"Укрзализныця" запускает новые маршруты поездов. Фото: "Укрзализныця"

"Укрзализныця" запускает новые маршруты поездов. Фото: "Укрзализныця"

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С сегодняшнего дня Авдеевку в Донецкой области и Днепр соединит новый железнодорожный маршрут. Время в пути – 4,5 часа. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды.

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