Санкции США бьют по "Турецкому потоку": Венгрия не сможет качать газ в обход Украины

Расширение газовой перемычки между Сербией и Венгрией отложили почти на три года

Несмотря на то, что Сербия начала закачивать российский газ по "Турецкому потоку", расширение газотранспортной перемычки между Сербией и Венгрией до мощности в 8,5 млрд куб. м в год отложено с октября-2022 на октябрь 2023-го.

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Об этом сообщает венгерский газотранспортный оператор FGSZ со ссылкой на письмо Управления по регулированию энергетики и коммунального хозяйства Венгрии (MEKH).

Как говорится в письме энергетического регулятора, первый этап создания между странами соединителя мощностью 6 млрд куб. м в год находится в процессе реализации и может быть завершен в срок. Этот проект предусматривает строительство 15 км линейной части. Газ по перемычке диаметром 1200 мм должен пойти с 1 октября 2021 года.

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Напомним, Сербия сорвала запуск своей части "Турецкого потока". Ее ветка газопровода может быть сдана в эксплуатацию не ранее весны 2021 года, хотя ранее ставилась цель о подаче первого газа к концу 2020 года.

Также напомним, что США включили российские проекты "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" в санкционный проектов, на которые распространяется действие закона CAATSA.

Сообщалось, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял: что строительство российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" лишит Украину доходов в 2 млрд долларов в год и уменьшит раз в пять стоимость украинской газотранспортной системы.

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