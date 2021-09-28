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Санкции повлияли? У Путина готовы к диалогу с Украиной о закупке газа

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 15:24
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Песков заявив, что предложения о переговорах уже озвучивались
Кремль готов обсудить транзит газа через Украину
Кремль готов обсудить транзит газа через Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле заявили, что готовы возобновить диалог о закупке Украиной российского газа напрямую.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне", - сказал Песков.

В то же время он заявил, что заключение контракта между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли.

Контракт Венгрии с Россией

Правительство Венгрии и российский концерн "Газпром" в понедельник, 27 августа, заключили долгосрочный контракт о поставках российского газа до конца 2036 года.

  • Ежегодно в течение пятнадцати лет в центральноевропейскую страну будут поступать 4,5 млрд кубометров голубого топлива через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Условия контракта могут быть скорректированы спустя 10 лет. Решение вступит в силу с 1 октября.
  • Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетические потребности Венгрии можно самым надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом". Он добавил, что это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.
  • Украинские дипломаты заявили, что разочарованы такой сделкой.
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Напомним, Венгрия вызывает посла Украины для объяснений из-за критики украинского МИД газового контракта между Венгрией и "Газпромом" в обход Украины. Украинские дипломаты критикуют это решение. Они считают, что оно политически и экономически необоснованное.

МИД Украины аналогично пригласил посла Венгрии в Киев, чтобы донести свою принципиальную позицию.

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