Санду попросила у Зеленского помощи в борьбе с коррупцией и контрабандой: теряем 1 млрд долларов

Президент Молдовы Майя Санду, которая выходит из орбиты Кремля, считает, что контрабанда и коррупция представляют большую проблему для экономик ее страны и Украины, поэтому государства региона должны совместно работать над преодолением этих явлений.

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Об этом она заявила на пресс-конференции Democracy in action: Zero corruption conference.

По ее словам, противодействие контрабанде и отмыванию денег должно проводиться слаженно, потому что у используемых махинаторами "схем" нет границ.

"Я обсуждала вопрос контрабанды в Транснистрии (Приднестровье. – Ред.) с президентом Зеленским и рассчитываю на поддержку Украины в этих вопросах. Но когда идет речь о противодействии отмыванию денег, мы требуем и нуждаемся в участии международных институтов, прокуратур в других странах, ведь эти деньги часто оказываются за границей в других странах", – заявила Санду.

По ее словам, Молдова ежегодно теряет от коррупционных схем миллиард долларов, что является внушительной суммой даже для такой крупной страны, как Украина.

Напомним, на встрече в Киеве в начале января 2021 года Санду и Зеленский создали Президентский совет, призванный восстановить диалог между Украиной и Молдовой на высшем уровне, чтобы придать ему динамический характер и создать необходимые предпосылки для стратегического двустороннего сотрудничества.

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Также напомним, соратник Санду назвал Украину приоритетом внешней политики Молдовы. Вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой рассказал о сотрудничестве его страны с соседями.

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