Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Салют на Новый год 2022: где и за сколько купить фейерверки в Украине

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
28 декабря, 10:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
От бенгальских огней до салютных установок на более 150 запалов: выбор пиротехнических приспособлений в Украине немалый
Импорт фейерверков уже достиг 2 миллионов долларов
Импорт фейерверков уже достиг 2 миллионов долларов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Часто, чтобы получить незабываемые эмоции, украинцы скупают магазины с пиротехническими приспособлениями, дополняя праздники цветными, световыми и звуковыми эффектами. Их стоимость бывает разная, это зависит от ряда характеристик.

"Сегодня" узнал, за сколько можно приобрести пиротехнику разных видов.

Реклама

На рынке существует огромное количество пиротехнических приспособлений, цена за определенный вид может достигать до 36 тысяч гривен, а то и больше.

Например:

  • хлопушки стоят от 3 до 80 гривен;
  • звуковые или шумовые шашки можно приобрести от 15 грн за упаковку:
  • цена петард варьируется в пределах 10–30 грн;
  • римские свечи стоят от 8 до 600 грн за штуку в зависимости от размера;
  • небольшая салютная установка обойдется примерно в 200-300 грн, за большую стоимость может достигать более 3 тыс грн;
  • пиротехнические ракеты и фонтаны можно найти от 35 грн за упаковку;
  • дымовые шашки будут стоить 45 грн за единицу.

В интернет-магазинах можно найти как товары, так и услуги, цены которых шокируют. Например, за профессиональный фейерверк в Киеве, который будет длиться 3 мин, правят больше 29 тысяч гривен. Достойно внимания и то, что приобрели его уже более 10 раз.

Реклама

Самой дорогой салютной установкой, которую мы нашли, является фейерверк на 600 залпов. Раньше его цена достигала 42240 грн, теперь же со скидкой можно приобрести за 36 748 грн.

Самые дешевые пиротехнические средства — хлопушки за 3 грн и бенгальские огни за 5 грн.

Импорт фейерверков превысил 2 млн долларов

За данными Гостаможслужбы, на 2,07 млн долл Украина закупилась фейерверков у Китая, остальные (11,2 тыс долл) — у Нидерландов.

Реклама

В целом, за 11 месяцев 2021 года Украина уменьшила покупку фейерверков за рубежом на 14,05% — с 2,42 млн долл. в прошлом году до 2,08 млн дол.

Большинство фейерверков с приближением новогодних праздников импортировано за последние месяцы. Так, в августе импорт этого продукта составил 269,3 тыс долл, в сентябре — 478,87 тыс долл, в октябре — 514,36 тыс долл, в ноябре — 480,53 тыс долл.

Раньше мы писали, сколько к празднику будет стоить качественная красная икра.

А также советовали, где украинцы могут подзаработать к Новому году немаленькие суммы.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Рынок труда
Гид по поиску работы: быстро и эффективно
Получить карточки с советами
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Новогодние лайфхаки
Выбирай “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Что по 💸 в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто будет считать деньги
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
29,98
28,98
19,48
33,49
30,55
29,81
18,76
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять