Сахара летом не будет? Россияне готовятся к самому страшному сценарию

Среди причин введения запрета на вывоз сахара эксперты называют катастрофически низкую цену на продукт

Летом россияне ждут дефицита / Фото: Коллаж: Сегодня

На пограничных пунктах при выезде из России появилась информация в виде объявлений о том, что нельзя вывозить сахар из страны. Касается такой запрет не только крупного экспорта, но и перевозки для собственных нужд.

Об этом сообщают российские "Ведомости".

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Так, больше 1 кг россияне вывезти за границу не могут. Эту информацию подтвердили и на таможне "Шумилкино" в Псковской области на границе с Эстонией, где, собственно, и заметили подобное объявление.

Такой запрет РФ ввела с 16 марта, когда из-за начала войны на территории Украины, санкции и панику у агрессора возник дефицит продукта, а магазины в свою очередь устанавливали ограничение продаж в одни руки. Однако в постановлении есть и исключения, куда вывозить сахар все-таки можно.

Байконур;

Шпицберген;

т.н. республики Абхазия, Южная Осетия, "ДНР" и "ЛНР";

страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; только с разрешения Минсельхоза);

Беларусь.

Запрет действует до 31 августа.

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Летом России прогнозируют дефицит сахара

Как видим, вышеупомянутый запрет введен именно на весенне-летний период. Еще в феврале игроки продовольственного рынка пророчили, что в России возникнет дефицит сахара уже в июне. Такой вывод они сделали на основе следующих факторов:

принудительного регулирования цен сахар по решению российского правительства. Правительство сделало российский сахар одним из самых дешевых в мире, заморозив на него цены;

сахар по решению российского правительства. Правительство сделало российский сахар одним из самых дешевых в мире, заморозив на него цены; активность скупщиков из Казахстана. У них ведь никаких ограничений по ценам нет, поэтому эта страна сейчас активно скупает дешевый российский сахар;

У них ведь никаких ограничений по ценам нет, поэтому эта страна сейчас активно скупает дешевый российский сахар; неурожай сахарной свеклы. Производство продукта было самым низким за последние пять лет.

Эти причины, по мнению экспертов, и приведут к дефициту сахара в России летом.

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