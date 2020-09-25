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Саакашвили рассказал, как сделать подключения к сетям проще и дешевле

25 сентября, 14:19

Инна Бабур Инна Бабур

Из-за проблем с подключениями к электросетям Украина теряет 60% инвесторов

Главные влияющие факторы – бюрократия и высокая стоимость подключений. Об этом заявил Михеил Саакашвили, член Национального совета реформ при Офисе президента на презентации инициатив Офиса простих решений и результатов для деупутатов "Слуги народа". Эксперты заявили, что решить проблему стоимости можна путем перевода части оплаты за подключения на оператора системы распределения и пересмотра стимулирующего тарифа для них, пишет "Znaj.ua".

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"Приходит инвестор и говорит, чтобы ты в Украине просто провел провод, чтобы подключить к электричеству свой бизнес, тебе нужно 2 года иногда. Он идет в соседнюю Словакию, он идет в Россию. Теряем 60% инвестиций", – заявил Михеил Саакашвили во время презентации инициатив Офиса простых решений и результатов.

Основную проблему Саакашвили видит в бюрократии и высокой стоимости: "Сегодня главная проблема – это бюрократические процедуры. У нас сегодня просто все медленно и поэтому все дороже".

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Эксперты предлагают улучшить условия присоединения к сетям, переведя часть стоимости подключения к сетям на оператора системы распределения. Чтобы компании могли покрыть эту стоимость, надо пересмотреть ставки доходности в стимулирующем тарифообразовании для облэнерго. Предлагается изменить доходность с 3% на 7%. По мнению экспертов, это поможет повысить инвестиционную привлекательность страны.

Напомним, ранее экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех заявил, что позиция Украины в рейтинге Doing Business зависит от понижения стоимости подключения к электросетям путем пересмотра стимулирующего тарифа.

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энергетика тарифы инвесторы облэнерго ценообразование Михеил Саакашвили
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