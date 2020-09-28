Саакашвили поддержал идею фракции "Слуга народа" о погашении долгов на энергорынке

Закон №810-IX, который предполагает сокращение зеленых тарифов и обеспечение выплат за зеленый ток, должен выполняться

Глава Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили поддержал идею фракции "Слуга народа" выпустить ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, которая сформировалась через ручное управление энергорынком, пишет "Znaj.ua".

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По его словам, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским Закон №810-IX, который предполагает сокращение зеленых тарифов и обеспечение выплат за зеленую электроэнергию, должен выполняться.

"Ну, президент сказал, что надо платить, совершенно справедливо сказал. Сейчас зарегистрировали закон. Надо выпустить внутренние облигации займа и через транш бюджета, через что-то финансировать постепенно", – сказал Саакашвили в эфире канала "Украина 24".

При этом он подчеркнул, что такая ситуация происходит из-за того, что реформа рынка электроэнергии не была доведена до конца и это создало проблемы с финансовыми расчетами, в том числе с производителями зеленой электроэнергии.

Напомним, депутаты фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151). Законопроектом предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

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После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Поправками в Закон "Об альтернативных источниках энергии" от июля этого года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% прогнозной выработки такой электроэнергии на соответствующий год.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.

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