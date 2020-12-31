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С января договор с "Нафтогазом" на поставку газа можно заключить в отделении Ощадбанка

31 декабря, 17:02

Актуально

Переход к новому поставщику происходит автоматически после подписания договора

С середины января 2021 года в отделениях Ощадбанка можно будет заключить договор о поставке газа с Газопоставляющей компанией (ГПК) "Нафтогаз Украины". Для оформления достаточно предоставить в банке паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье, а также EIC-код, говорится в сообщении компании.

"Мы продолжаем расширять возможности подключения новых клиентов. В условиях пандемии и для экономии времени советуем потребителям подавать заявку онлайн на сайте компании. Однако мы также заботимся об интересах людей, которым удобнее оформить заявку в партнерских отделениях, с помощью консультантов. Поэтому мы постоянно расширяем базу офлайн-партнеров. Возможность удобно сменить поставщика в одном из отделений банка станет нашим сервисным преимуществом и ускорит смену поставщика для тысяч клиентов. Наконец, газовый сервис "ходит" за клиентом, а не наоборот", - отметил директор ГПК Максим Рабинович.

Напомним, переход к новому поставщику происходит автоматически после подписания договора с новым.

Как сообщали СМИ, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область заявил, что сэкономить на газе населению помогут государственные компании, такие, как Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украина". По словам главы государства, именно Нафтогаз предлагает самые низкие цены на газ для населения после закуска полноценного рынка газа в текущем году.

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