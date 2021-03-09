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Рынок труда в Украине: здравоохранению нужны тысячи медиков

9 марта, 18:12

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

В первой половине 2020-го число работников сферы здравоохранения уменьшилось на 41 тысячу

Несмотря на пандемию и потребность в медицинских кадрах, за 2020 год число работников медицинской сферы сократилось. Так, в первой половине прошлого года среднеучетное число работников сферы здравоохранения уменьшилось почти на 41 тыс. человек – с 777,6 тыс. сотрудников в январе до 736,8 тыс. в июне. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Во второй половине года темпы сокращения численности персонала ощутимо замедлились: с июля по декабрь число медиков сократилось менее чем на 2 тысячи.

В частности, по данным Кабмина, за прошлый год уволилось 5000 врачей тех профилей, которыепомогают в лечении COVID-19. А пополнился этот сегмент только тысячей медиков. Таким образом, на сегодня дефицит кадров составляет порядка 4000 человек.

С 2021 года наметилась тенденция к расширению штата медперсонала. Только за январь в этой сфере стало почти на 3000 работников больше. И, по наблюдению экспертов, сейчас прибавилось вакансий для медиков.

Старший консультант по рекрутменту группы ANCOR Ukraine Жанна Селищева рассказывает:

"Говоря о рынке медицины и фармации, можно отметить определенную активность по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к карантинным реалиям и уже понимают, как в этой ситуации работать. Вместе с тем пока только 15% компаний расширяют штат. Рекрутмент в других компаниях больше связан с декретом сотрудников или переходом сотрудников в другие компании".

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в Украине растет спрос на спецов по продажам и сколько можно заработать на этом.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Весенний рынок труда: в каких сферах сейчас легче всего устроиться на работу и сколько платят".

Кстати, из-за карантина и коронавируса под угрозой исчезновения оказались целые отрасли. Мы уже разбирались, какие профессии переживут коронакризис в Украине, а кому придется искать новую работу.

А о том, как украинцы относятся к удаленной работе, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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медицина больницы вакансии медики трудоустройство профессии фармацевт рынок труда

Источник: Сегодня

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