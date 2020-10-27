Бензин резко подорожал. Что будет с ценами на топливо к ноябрю

В Украине стремительно дорожает топливо: за неделю цены в среднем по Украине выросли на 60 коп./л на бензины и на 45 коп./л на ДТ. Ранее цены на рынке "взорвал" автогаз.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Ранее они говорили, что ценовая "пружина" сжимается и в любой момент может разжаться.

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Что изменилось за неделю

Значительное подорожание наблюдалось во всех областях и по всем видам горючего.

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Больше всего выросли цены в Черниговской области – на 89 коп./л по бензинам и на 82 коп./л по дизелю, меньше всего бензин подорожал в Луганской области – на 30 коп./л, а дизтопливо в Киеве – всего на 11 коп./л.

Самые низкие цены по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской (см. инфографики).

Сжиженный газ также продолжил дорожать, цены на него растут уже полтора месяца.

За это время они повысились в среднем на 55 коп./л, в отдельных регионах – почти на гривню за литр. Прежде всего там, где газ был дешевый, например, на Черниговщине. Но в этой области газ по-по прежнему стоит меньше, чем в других – 12,37 грн/л (+28 коп./л).

Самый дорогой газ в Одесской области – 12,82 грн/л (+24 коп./л). В среднем по Украине газ подорожал за неделю на 26 коп./л.

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В целом разброс цен по уменьшился по всем видам топлива. По А-92 разброс цен составляет 16,6% (3,53 грн/л), было 19,6%, по А-95 – 15,1% (3,36 грн/л), было 17,9%, по дизелю – 13,9% (3,03 грн/л), было 16,9% по автогазу – 3,6% (0,45 грн/л), было 4,2%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 22,59 грн/л (+60 коп./л)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 23,66 грн/л (+62 коп./л)

Цены на ДТ

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Средняя цена по Украине – 22,43 грн/л (+45 коп./л)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,56 грн/л. (+26 коп./л)

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что цены на рынке "прорвало" потому, что их, после шестимесячной стабильности, дважды повысила украинская группа "Приват". У нее более 1500 заправок, почти 30% всех АЗС в Украине, продают в основном топливо украинского производства.

Первое повышение было 18 октября, второе – 26 октября. Оба раза ценники выросли на 1 грн/л. Теперь на их АЗС бензин А-92 стоит 22 грн/л, А-95 и ДТ – 23 грн/л. Это по-прежнему нижний ценовой сегмент, у крупных брендовых сетей топливо дороже на 3-4 грн/л.

"Стабильность и низкие цены у "Приват" были якорем, который удерживал рынок, – отметил Геннадий Рябцев. – Теперь приватовцы дважды их подняли в течение восьми дней, что дало толчок всем остальным розничным сетям".

Сергей Куюн также говорит, что массовое изменение ценников на АЗС сети "Приват" явилось главным драйвером повышения стоимости топлива по всей Украине.

"Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети "Укрнафта", "Авиас", ANP и др. (всего 1 540 станций) подорожали с 22,00 грн/л до 23,00 грн/л, А-92 — с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л. Напомню, до этого группа прибегала к пересмотру цен еще 29 апреля. Тогда на фоне снижения мировых цен стоимость топлива в сети снизилась на 1 грн/л", – конкретизировал Сергей Куюн.

По словам Артема Куюна, на рынке сжиженного газа продолжился наметившийся с середины сентября тренд на рост цен в рознице. Но, в отличие от рынка бензинов и ДТ, ценовая политика на рынке газа другая, цены могут отличаться у одной и той же сети в зависимости от региона.

"Розничные сети за выходные повысили стоимость газа на 5–25 коп./л, – отметил Артем Куюн. – Сеть "Привата" – в среднем на 3-4 коп./л, до 11,95 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Харьковской области, на 30 коп./л — с 11,55 до 11,85 грн/л. В других регионах на 10–25 коп./л. На станциях "БРСМ-Нафта" в Одесской и Полтавской областях цена автогаза выросла на 10 коп./л, до 12,89 грн./л. При этом средняя розничная цена по сети поднялась на 3 коп./л, до 12,65 грн./л. Автогаз в столичной сети KLO подорожал на 9 коп. Такие сети как BVS, "Укргаздобыча", Marshal, Mango и Motto подняли цены в пределах 10-25 коп./л".

Что может измениться за неделю

Эксперты прогнозируют, что на наступившей неделе цены вырастут еще на столько же, то есть примерно на 60 коп./л. Выходит, за две недели подорожание составит сразу на 5%.

"С учетом этого роста рынок может выйти на средние многолетние показатели по торговым наценкам. Возможно, в ноябре рост цен замедлится и даже остановится, если "Приват" не станет их повышать дальше", – говорит Сергей Куюн.

Артем Куюн напомнил: экономически обоснованная розничная цена газа составляет 58-60% от стоимости бензина А-95. Сейчас это 13,50 грн/л. Очевидно, что пока она ниже, поэтому эксперт прогнозирует дальнейшее плавное повышение. На наступившей неделе – в пределах 20 коп./л.

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