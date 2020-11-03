Топливо бьет рекорды подорожания. Когда это закончится?

Цены на топливо в Украине продолжают стремительно расти: за минувшую неделю они повысились еще в среднем на 55 коп./л на бензины и на 65 коп./л на ДТ. То есть, за вторую половину октября и начало ноября нефтепродукты подорожали на 1,1-1,15 грн/л или на 5%.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Что изменилось за неделю

Значительное подорожание наблюдалось во всех областях и по всем видам горючего. Рекорд роста цен за неделю – в Запорожской области – на 87 коп./л подорожал бензин А-92 и на 1,03 грн – дизтопливо. Меньше всего бензин подорожал в Донецкой области – на 21 коп./л, а дизтопливо в Черновицкой области – на 34 коп./л. Самые низкие цены по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской .

Сжиженный газ также продолжил дорожать, но более медленно. Цены на него растут почти два месяца, за это время они повысились в среднем на 75 коп./л, в отдельных регионах – более чем на гривню за литр. Прежде всего там, где газ был самый дешевый, это Черниговщина. Теперь самые низкие цены на газ в Николаевской области – 12,53 грн/л, на 14 коп./л меньше, чем в Черниговской. На минувшей неделе автогаз больше всего подорожал в Киеве – на 53 коп./л – до 12,93 грн/л.

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Самый дорогой газ в Луганской области – 13,05 грн/л (+29 коп./л), неделю назад, самые высокие цены на него были в Одесской области. Таким образом, Луганщина опять стала самым дорогим регионом по всем видам топлива. В среднем по Украине газ подорожал за неделю на 18 коп./л, до 12,74 грн/л. На минувшей неделе был рост на 26 коп./л.

В целом разброс цен по уменьшился по бензину и дизтопливу и увеличился по автогазу. По А-92 разброс цен составляет 14,9% (3,27 грн/л), было 16,6%, по А-95 – 13,5% (3,10 грн/л), было 15,1%, по дизелю – 13,9% (2,87 грн/л), было 12,8% по автогазу – 4,2% (0,52 грн/л), было 3,6%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 23,15 грн/л (+56 коп./л)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 24,21 грн/л (+55 коп./л)

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Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 23,53 грн/л (+65 коп./л)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,74 грн/л. (+18 коп./л)

Анализ ситуации на рынке

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По словам Геннадия Рябцева, смена ценовой политики "Привата" дала толчок к росту остальным розничным сетям.

Напомним, первое повышение у "Привата" было 18 октября, второе – 26 октября. Оба раза ценники выросли на 1 грн/л. Теперь на их АЗС бензин А-92 стоит 22 грн/л, А-95 и ДТ – 23 грн/л. Это по-прежнему нижний ценовой сегмент, у крупных брендовых сетей топливо дороже на 3-4 грн/л.

Сергей Куюн также говорит, что массовое изменение ценников на АЗС сети "Приват" явилось главным драйвером повышения стоимости топлива по всей Украине.

"Но другие розничные сети не повысили цены в пределах двух гривен, а в среднем на 1,15 грн/л по бензинам и на 1,1 грн/л по дизтопливу", – отметил эксперт.

На рынке сжиженного газа продолжился тренд на рост цен в рознице из-за повышения их в крупном и мелком опте, но он оказался меньше, чем неделей ранее.

По данным "Консалтинговой группы А-95", розничные сети повысили стоимость газа на 5–30 коп./л. У "Привата" газ подорожал в среднем на 7 коп./л, на станциях "БРСМ-Нафта" в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях – на 10 коп./л, до 12,69 грн./л. При этом средняя розничная цена ресурса по сети поднялась на 4 коп./л, до 12,78 грн./л. Автогаз в сети AMIC подорожал на 10 коп./л, до 12,58 грн./л. Такие сети как BVS, Prime, Marshal и Motto подняли цены в переделах 5-30 коп./л.

"Но к началу ноября рост цен на все виды топлива практически остановился", – резюмировал Сергей Куюн

Что может измениться за неделю

Эксперты ожидают, что на наступившей неделе ни бензин, ни дизтопливо дорожать в рознице не должны. Главная причина – снижение цен на нефть на мировых рынках из-за нового ужесточения карантинных мер во многих странах Европы. А жесткий карантин непременно приведет к падению спроса на нефтепродукты и снижению оптовых цен.

"Цена нефти за неделю опустилась с 41 доллара за баррель, до 36 доллара, более чем на 10% и пока не видно оснований для смены тренда, – говорит Сергей Куюн. – Это серьезный сигнал для рынка. Поэтому и в Украине пока наступит ценовая стабильность. Хотя возможны небольшие корректировки розничных цен в отдельных сетях".

По оценке эксперта, такой фактор, как дешевеющая гривня, курс которой влияет на оптовую цену в долларах импортируемого топлива, пока не перевесит снижение цен на нефть.

"В ноябре рост цен на бензины и дизтопливо остановится, если "Приват" не станет их повышать дальше, а это вряд ли", – согласен и Геннадий Рябцев.

А вот по поводу газа мнения экспертов расходятся. Сергей Куюн уверен, что цены на газ также стабилизируются.

"Оптовые цены падают, поэтому не исключаю, что в ближайшие недели газ должен подешеветь на 15-20 коп./л. Но до 10 ноября розничные цены, скорее всего, останутся стабильными", – ожидает Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев, наоборот, говорит, что газ продолжит дорожать по двум причинам.

"Первая – не весь дорогой оптовый ресурс распродан в рознице. Вторая – в отдельных регионах возможен небольшой дефицит из-за снижения импортных поставок. В Европе вырос спрос на сжиженный газ, используемый как печное топливо. В итоге средние розничные цены у нас могут повыситься на 10-15 коп./л за неделю", – разъяснил Геннадий Рябцев.

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