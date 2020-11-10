Рынок топлива замер в ожидании новых цен

Розничные цены на рынке топлива затаились. После рекордов подорожания, когда цены выросли на 1,1-1,15 грн/л или на 5%, рынок замер. А в ряде регионов топливо даже подешевело.

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Какие тенденции ожидатьна наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Напомним, что парламент готов изменить цены на топливо.

Что изменилось за неделю

Главным на наступившей неделе стало разнонаправленное изменение цен. Оно было небольшим, в пределах 6 коп./л. Бензины и дизтопливо подешевели в 11-ти регионах, автогаз в 9-ти. В трех областях цены не изменились, в остальных незначительное подорожание продолжилось.

Самые низкие цены на бензин и дизтопливо по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской (см. инфографики).

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Самый дорогой газ также в Луганской области – 13,05 грн/л, самый дешевый в Николаевской, Сумской и Харьковской областях – по 12,53 грн/л.

В целом разброс цен не изменился ни по одному виду нефтепродуктов. По А-92 он составляет 14,9% (3,28 грн/л), по А-95 – 13,5% (3,11 грн/л), по дизелю – 13,9% (2,88 грн/л), по автогазу – 4,2% (0,52 грн/л).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 23,15 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 24,21 грн/л

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Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 23,53 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,74 грн/л

Анализ ситуации на рынке

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Эксперты говорят, что потенциал подорожания топлива был исчерпан, поэтому цены остановились.

"После стремительного роста цен в течение последних двух недель, когда литр бензин подорожал более чем на гривню, дизтоплива – на 80 копеек, трейдеры увидели, что оптовые цены на границе снижаются, курс гривни стабилизировался, а покупательский спрос упал. Этими факторами и можно объяснить нынешнюю ситуацию на рынке", – анализирует Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн добавил, что Украина вступает в низкий сезон потребления топлива. При этом цены в опте снижаются, и, дабы привлечь покупателей в рознице, трейдеры начинают проводить акции для лояльных клиентов, то есть, имеющих дисконтные карты той или иной сети.

"Для "своих" цены на бензин могут быть ниже на 3-5 грн/л, чем для тех, кто не имеет скидочной карты, это намного больше, чем год назад, – отметил Сергей Куюн. – Продажи снижаются и таким образом их надеются увеличить".

По словам Артема Куюна, все, кто хотел повысить розничные цены на газ, это сделали. Кроме того, за неделю средняя цена в опте упала до19400 грн/т или на 400 грн/т, но было и дешевле. В пересчете на литры это примерно 10,7 грн/л. Поэтому на фоне сезонного снижения спроса цены тоже остановились.

Что может измениться за неделю

Эксперты ожидают, что на наступившей неделе ни бензин, ни дизтопливо дорожать в рознице не должны. Главная причина – профицит рынка у нас и все более жесткий карантин в Европе, который непременно приведет к падению спроса на нефтепродукты и дальнейшему снижению оптовых цен Но и удешевления ожидать не придется, как минимум, еще неделю. Хотя возможны небольшие корректировки розничных цен в отдельных сетях.

"Пока не вижу оснований для изменений розничных цен", – утверждает Геннадий Рябцев.

По словам Сергея Куюна, трейдеры будут побыстрее стараться распродать дорогие, весьма значительные, запасы горючего. Прежде всего это касается летнего дизтоплива, цены на которое могут еще опуститься.

"Если и будет изменение цен, то только вниз. Снижение возможно если не на этой неделе, то на следующей", – уточнил Сергей Куюн.

Что касается цены на газ, то здесь удешевления может и не быть. Наоборот, формируется потенциал для нового роста цен. Артем Куюн обратил внимание на такой фактор, как подорожавшая 9 ноября нефть.

"Цены выросли более чем на 10% или на 4 доллара за баррель, – отметил Артем Куюн. – А нефть тянет за собой стоимость бутана, который ходит в состав автогаза. Учитывая, что на рынке газа нет ни значительных запасов, ни большой прибыли, розничные цены сразу же отреагируют на удорожание в опте. Но, скорее всего, это случится не ранее третьей декады ноября".

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