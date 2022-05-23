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"Русский корабль" достанется не всем: где и сколько марок "Укрпочты" можно купить

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 16:51
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Продажа новой марки "Русский военный корабль… Все" стартовала 23 мая в 14:00 по всей Украине
"Укрпочта" пустила в продажу новую марку
"Укрпочта" пустила в продажу новую марку / Фото: Getty Images, Еспресо.TV, Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Новую военную марку "Русский военный корабль…Все" "Укрпочта" пустила в продажу 23 мая – в День морской пехоты Украины, а также на 40-й день после потопления российского военного крейсера "Москва".

Купить ее в отделениях "Укрпочты" можно с 14:00. Об ограничениях на продажу рассказали в пресс-службе компании.

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Как купить новую марку

"Укрпочта" в целом подготовила 5 млн экземпляров марки, за первую неделю в продажу пустят 1 млн. Их отправят в более 1500 отделений, и будут продавать не только в крупных городах, но и райцентрах. Также есть несколько номиналов:

  • F для отправок по Украине;
  • и W для международных отправлений.

Стоимость листа (три марки и три купона) составит 69 грн и 4,5 доллара в соответствии.

На покупку марки действуют следующие лимиты: два блока по три марки любого номинала для одного покупателя.

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"Каждый из вас сможет купить не более двух листов и пяти конвертов и открыток в любом городском отделении или райцентре: от столицы и до Калуша", – говорится в сообщении компании.

Также 23 мая, в день старта продаж, состоялась церемония спецпогашения, поэтому клиенты могут поставить штемпель первого дня в главпочтамтах своих городов.

"В главпочтамте Киева мы продлили часы, поэтому штемпель будет доступен с 15:00 до 20:00. Другие главпочтамты страны работают по обычному графику работы", – отметили в "Укрпочте".

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С 24 мая украинцам будет доступна марка в нескольких онлайн-магазинах.

В то же время в Киеве в первые часы уже выстроилась огромная очередь.

/ Фото: Еспресо.TV

Какой будет новая военная марка от "Укрпочты"

Ранее мы рассказывали, что украинцы в "Дії" и на сайте почты голосовали за новую военную марку. Из почти 650 тыс. человек 229 783 человек проголосовали за вариант "Доброго вечора, ми з України".

Кроме этого варианта, украинцы отдавали свои голоса так:

  • 182 236 голосов – "Пес Патрон";
  • 88 035 – "путін, москва палає, Гаага чекає";
  • 79 476 – "Героям слава";
  • 68 104 – "Ой у лузі червона калина".

В "Дії" отмечают, что вскоре будет объявлено новое голосование за дизайн марки "Доброго вечора, ми з України".

Ранее стало известно, что в Украине напечатают марку с изображением Владимира Путина. Иллюстрацию к ней будут выбирать украинцы путем онлайн-голосования.

Кроме того, мы писали, чем теперь могут пользоваться клиенты "Укрпочты" онлайн и за сколько продали первую марку с кораблем.

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