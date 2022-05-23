"Русский корабль" достанется не всем: где и сколько марок "Укрпочты" можно купить

Новую военную марку "Русский военный корабль…Все" "Укрпочта" пустила в продажу 23 мая – в День морской пехоты Украины, а также на 40-й день после потопления российского военного крейсера "Москва".
Купить ее в отделениях "Укрпочты" можно с 14:00. Об ограничениях на продажу рассказали в пресс-службе компании.
Как купить новую марку
"Укрпочта" в целом подготовила 5 млн экземпляров марки, за первую неделю в продажу пустят 1 млн. Их отправят в более 1500 отделений, и будут продавать не только в крупных городах, но и райцентрах. Также есть несколько номиналов:
- F для отправок по Украине;
- и W для международных отправлений.
Стоимость листа (три марки и три купона) составит 69 грн и 4,5 доллара в соответствии.
На покупку марки действуют следующие лимиты: два блока по три марки любого номинала для одного покупателя.
"Каждый из вас сможет купить не более двух листов и пяти конвертов и открыток в любом городском отделении или райцентре: от столицы и до Калуша", – говорится в сообщении компании.
Также 23 мая, в день старта продаж, состоялась церемония спецпогашения, поэтому клиенты могут поставить штемпель первого дня в главпочтамтах своих городов.
"В главпочтамте Киева мы продлили часы, поэтому штемпель будет доступен с 15:00 до 20:00. Другие главпочтамты страны работают по обычному графику работы", – отметили в "Укрпочте".
С 24 мая украинцам будет доступна марка в нескольких онлайн-магазинах.
В то же время в Киеве в первые часы уже выстроилась огромная очередь.
Какой будет новая военная марка от "Укрпочты"
Ранее мы рассказывали, что украинцы в "Дії" и на сайте почты голосовали за новую военную марку. Из почти 650 тыс. человек 229 783 человек проголосовали за вариант "Доброго вечора, ми з України".
Кроме этого варианта, украинцы отдавали свои голоса так:
- 182 236 голосов – "Пес Патрон";
- 88 035 – "путін, москва палає, Гаага чекає";
- 79 476 – "Героям слава";
- 68 104 – "Ой у лузі червона калина".
В "Дії" отмечают, что вскоре будет объявлено новое голосование за дизайн марки "Доброго вечора, ми з України".
Ранее стало известно, что в Украине напечатают марку с изображением Владимира Путина. Иллюстрацию к ней будут выбирать украинцы путем онлайн-голосования.
Кроме того, мы писали, чем теперь могут пользоваться клиенты "Укрпочты" онлайн и за сколько продали первую марку с кораблем.