Руководство НКРЭКУ несет персональную ответственность за схемы в энергетике, – Наливайченко

Руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) несет персональную ответственность за коррупционные схемы на энергорынке. Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко со ссылкой на предварительные выводы в рамках работы временной следственной комиссии парламента, пишет "Politeka".

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"Персональная ответственность за коррупционные схемы в энергетике, в частности, так называемые схемы "торговли воздухом", лежит непосредственно на руководстве НКРЭКУ. В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года, на который пришелся пик манипуляций на балансирующем рынке электрической энергии, национальный регулятор, вопреки ряду обращений и рекомендаций, не предпринял никаких мер по ликвидации этой схемы", – написал Наливайченко на своей странице в социальной сети Facebook.

По выводам временной следственной комиссии парламента, первые шаги регулятора, направленные на ликвидацию схемы "торговли воздухом", были приняты руководством НКРЭКУ только в конце февраля 2020 года, когда масштаб коррупционных схем достиг миллиардов гривен.

В результате этой схемы, государственные энергетические компании "Энергоатом" и "Укрнерего" получили за первое полугодие убытки в размере 2,65 млрд грн и 18 млрд грн соответственно.

Согласно предварительным выводам ВСК, основным выгодополучателем от схемы "торговли воздухом" стало ООО "Новая-Энергетическая Компания", чей доход за первое полугодие 2020 года составил 4,2 млрд грн.

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"Материалы, собранные временной следственной комиссией о коррупционных злоупотреблениях руководством НКРЭКУ, направляем в правоохранительные органы", – отметил народный депутат Наливайченко.

Напомним, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, в руководстве НКРЭКУ, в том числе председателе комиссии Валерии Тарасюке и члене Дмитрии Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

По информации депутата Кучеренко, члены комиссии и ее глава Валерий Тарасюк могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности, "Энергоатома".

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, происходящих на рынке электрической энергии, которые приводят к накоплению убытков и критического финансового состояния государственных энергетических предприятий.

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