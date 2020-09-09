Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Руководство НКРЭКУ несет персональную ответственность за схемы в энергетике, – Наливайченко

9 сентября, 12:35

Инна Бабур Инна Бабур

Нардеп ссылается на предварительные выводы в рамках работы временной следственной комиссии парламента

Руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) несет персональную ответственность за коррупционные схемы на энергорынке. Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко со ссылкой на предварительные выводы в рамках работы временной следственной комиссии парламента, пишет "Politeka".

Реклама

"Персональная ответственность за коррупционные схемы в энергетике, в частности, так называемые схемы "торговли воздухом", лежит непосредственно на руководстве НКРЭКУ. В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года, на который пришелся пик манипуляций на балансирующем рынке электрической энергии, национальный регулятор, вопреки ряду обращений и рекомендаций, не предпринял никаких мер по ликвидации этой схемы", – написал Наливайченко на своей странице в социальной сети Facebook.

По выводам временной следственной комиссии парламента, первые шаги регулятора, направленные на ликвидацию схемы "торговли воздухом", были приняты руководством НКРЭКУ только в конце февраля 2020 года, когда масштаб коррупционных схем достиг миллиардов гривен.

В результате этой схемы, государственные энергетические компании "Энергоатом" и "Укрнерего" получили за первое полугодие убытки в размере 2,65 млрд грн и 18 млрд грн соответственно.

Согласно предварительным выводам ВСК, основным выгодополучателем от схемы "торговли воздухом" стало ООО "Новая-Энергетическая Компания", чей доход за первое полугодие 2020 года составил 4,2 млрд грн.

В тренде
Польша готова предложить Германии альтернативу "Северному потоку – 2"
Реклама

"Материалы, собранные временной следственной комиссией о коррупционных злоупотреблениях руководством НКРЭКУ, направляем в правоохранительные органы", – отметил народный депутат Наливайченко.

Напомним, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, в руководстве НКРЭКУ, в том числе председателе комиссии Валерии Тарасюке и члене Дмитрии Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

По информации депутата Кучеренко, члены комиссии и ее глава Валерий Тарасюк могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности, "Энергоатома".

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, происходящих на рынке электрической энергии, которые приводят к накоплению убытков и критического финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика кризис Энергоатом ВСК НКРЭКУ Валентин Наливайченко регулятор
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это Зеленский
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это ЗеленскийПолитика
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитЭкономика
В Украине упали цены на картошку: чего ждать
В Украине упали цены на картошку: чего ждатьЭкономика
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньги
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньгиЭкономика
Зарплаты в Украине: в каких сферах больше всего зарабатывают
Зарплаты в Украине: в каких сферах больше всего зарабатываютЭкономика
Вода для Крыма: Кабмин запретил приватизацию двух каналов
Вода для Крыма: Кабмин запретил приватизацию двух каналовЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять