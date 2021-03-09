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Руководитель УЗ обратился в комиссию ВР из-за заявления о некомпетентности

9 марта, 16:03

Ирина Ненько Ирина Ненько

Жмак удивлен, что ВСК вместо проверки финансового состояния УЗ решила проверить компетентность правления компании

Председатель правления УЗ Владимир Жмак выразил удивление тем фактом, что временная следственная комиссия, которую создала Верховная Рада для проверки финансового состояния УЗ, внезапно обратилась к Кабмину и наблюдательному совету по вопросом о его компетентности. И напомнил, что в постановлении, которым эта ВСК была создана, предполагается, что она должна проверять финансовую деятельность УЗ в 2017-2020 годах, тогда как самого Жмака назначили в конце 20-го года. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале, сообщает "Obozrevatel".

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Он напомнил, что Временная следственная комиссия ВРУ по вопросам проверки и оценки состояния УЗ была создана в январе этого года. Недавно УЗ получила первый объемный запрос от ВСК, на который начала предоставлять информацию. Но в ВСК решили ответа не ждать.

"Каково же было мое удивление, когда, не дождавшись от УЗ ответа, председатель ВСК Гришина Ю. сообщила на своей странице в Facebook о результатах первого заседания комиссии. ВСК приняла решение о направлении "обращения премьер-министру, министру инфраструктуры и Наблюдательному совету УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании". Создается впечатление, что ВСК не приняла во внимание обоснование необходимости ее создания, указанное ВРУ в решении о ее формировании – резкое ухудшение показателей производственной деятельности УЗ с 2017 по 2020 год!" – напомнил Жмак.

Он также указал, что на заседание ВСК были приглашены только министр (инфраструктуры Владислав Криклий – ред.) и члены Наблюдательного совета УЗ.

"Членов же правления на заседание пригласить забыли. Результаты деятельности действующего правления не исследовались от слова "вообще". А нам есть, что сказать: и о ликвидации дефицита тяги, и об увеличении оборота вагонов, и об отношениях с рынком, который, наконец, доволен сотрудничеством с УЗ, и о многом другом", – перечисляет Жмак.

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Он выразил надежду, что позиция главы ВСК вызвана недоразумением.

"Надеюсь, что распространенная Председателем ВСК в Facebook информация – просто недоразумение. И вместе с членами ВСК мы будем сотрудничать над тем, чтобы понять первопричины "крутого пике" УЗ с 2017 по 2020 годы", – резюмировал Жмак.

Как известно, в январе Верховная Рада создала временную следственную комиссию, чтобы расследовать возможное бездействие и нарушение законодательства органами управления предприятия, которые привели к ухудшению показателей предприятия в 2017-2020 годах.

Ранее народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя результаты заседания комиссии, выразил удивление, что на это заседание не были приглашены представители правления, а только члены наблюдательного совета. Он заявил, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" не имеет профессионального уровня для управления компанией и "крышует" коррупцию: никакой информации от наблюдательного совета по конкретному плану реформ депутаты не получили, а единственное, что предлагают члены наблюдательного совета – повышать тарифы на железнодорожные перевозки.

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Укрзализныця Верховная Рада временная следственная комиссия ВСК наблюдательный совет Владимир Жмак
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