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Рудьковский рассказал, как украинские нардепы шантажировали его в российской тюрьме

25 марта, 17:45

Ирина Ненько Ирина Ненько

По его мнению, шантаж со стороны Шуфрича и Семинского может быть расследован СБУ

Украинские нардепы Нестор Шуфрич и Олег Семинский путем шантажа принуждали семью Николая Рудьковского переоформить на них активы "Нефтегаздобычи" и другое имущество, пока Рудьковский находился в российской тюрьме. Бывшие партнеры привлекали для этого как правоохранительные органы, так и криминалитет.

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Об этом Николай Рудьковский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"Мне следователи и все другие, кто ко мне приходил, говорили: "Решите ваши финансовые вопросы с господином Шуфричем и его партнером в Украине, и расследование пойдет по другому пути"… Они вышли на криминальный мир, вышли на смотрящего по тюрьме, пытались мне создать там абсолютно неприемлемые условия, чтобы мои родственники переписали на них акции компании и отдали имущество", – рассказал Рудьковский

По мнению Рудьковского, шантаж со стороны Шуфрича и Семинского может быть расследован Службой безопасности Украины.

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"Семинский и Шуфрич причастны к тому, что меня вывезли в Российскую Федерацию, что меня там прессовали и представители главного следственного управления, и криминалитет. Они же воздействовали и на мою семью. Когда я сюда приехал, они пытались организовать давление на меня криминалитета. И поэтому я бы так сказал: я считаю, что этот вопрос Служба безопасности может расследовать", – заявил Рудьковский

Напомним, Московский городской суд в России приговорил бывшего министра транспорта и народного депутата Украины Николая Рудьковского к двум годам заключения в колонии общего режима за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 г.

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Нестор Шуфрич семинский Николай Рудьковский
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