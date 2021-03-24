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Рудьковский рассказал, как "Слуга народа" Семинский внес в декларацию украденное

24 марта, 15:26

Ирина Ненько Ирина Ненько

Речь идет о ресурсах, полученных Семинским в результате недобросовестной работы в компании "Нефтегаздобыча"

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский внес часть активов, приобретенных за незаконно полученные средства, в налоговую декларацию.

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Об этом Николай Рудьковский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Речь идет о ресурсах, полученных Семинским в результате недобросовестной работы и финансовых нарушений, совершаемых им в период работы в компании "Нефтегаздобыча", частично принадлежавшей семье Рудьковского.

"И есть десятки свидетелей, сотрудников компании, которые подтвердят мои слова – что в тот период с 2008 по 2012 год он обналичивал каждый месяц больше 10 млн долларов – больше 100 кг долларов – через разные компании, для себя и Шуфрича. В этот период куплены самолеты, яхты Шуфрича – три самолета и три яхты, вся недвижимость, которую построил Семинский, офисные центры и т.п., и кешем забитые банковские ячейки. Это все было сделано путем разворовывания, неуплаты налогов компанией Нефтегаздобычи", – заявил экс-министр.

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"Семинский вообще ушел дальше, он, наверное, не читал уголовный кодекс – часть украденного он даже отразил в налоговой декларации", – резюмировал Рудьковский.

По словам Рудьковского, Семинский и Шуфрич договорились о самовольном перераспределении долей и доходов компании, о чем ему сообщил нынешний депутат от "Слуги народа". "Я думаю, вы тоже слышали записи, где он настаивал и сказал, что "я принял решение и буду забирать себе 20%". Он забирал больше, думаю, около 30% доходов компании", – рассказал Рудьковский.

По сообщениям СМИ, Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своем похищении, претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой Семинский когда-то работал директором.

По данным источников Цензор.НЕТ в ОП, нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский на данный момент пользуется полной поддержкой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, а само дело просили поставить на контроль из Офиса президента.

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Рудьковский семинский Нефтегаздобыча
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