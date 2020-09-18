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"Роттердам+" в десятке сфабрикованных дел НАБУ, – СМИ

18 сентября, 11:37

Инна Бабур Инна Бабур

Ни одна экспертиза не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+", САП закрыла дело

Расследование "Роттердам+" оказалось одним из самых громких сфабрикованных дел в исполнении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом пишет "Обозреватель" в статье "Много шума из ничего. ТОП-10 надуманных и слитых дел НАБУ", сообщает "Главком".

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"За 4 года расследования дела, в котором политически обвиняли тогда еще президента Порошенко, никто так и не доказал наличие убытков. В деле вообще не оказалось пострадавших. В итоге уже при новом президенте наконец провели комплексную экспертизу, которая установила отсутствие убытков, вызванных действием формулы, и дело просто закрыли", – пишет издание.

"Обозреватель" отмечает, что руководство НАБУ неоднократно голословно заявляло об ущербе от формулы в размере почти 19 млрд грн, однако экспертного подтверждения этим убыткам найдено не было.

Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". Также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

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9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Это расследование проводилось с марта 2017 по август 2020 г. В нем принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП, а расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.

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СБУ расследование экспертиза НАБУ САП Роттердам+
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