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"Роттердам+" обеспечил переход к рыночной модели ценообразования, – эксперт Центра Разумкова

22 сентября, 12:35

Инна Бабур Инна Бабур

Формула полностью соответствовала европейской практике ценообразования по принципу импортного паритета

Формула "Роттердам+" обеспечила переходный этап от административной системы ценообразования на рынке электрической энергии к рыночной. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, пишет "Znaj.ua".

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"Это была переходная модель от административной системы ценообразования к рыночной. Мы перешли к рыночному ценообразованию, которое сегодня существует, и тут серьезную роль сыграла именно система ценообразования по импортному паритету", - сообщил эксперт.

Он отметил, что формула "Роттердам+" в угле была идентична формуле ценообразования на природный газ "Амстердам+", и обе они полностью соответствовали европейской практике ценообразования по принципу импортного паритета.

По словам Омельченко, вполне очевидно, что следствие в ходе расследования так называемого дела "Роттердам+" не смогло установить ни единого подтверждения, что формула ценообразования по принципу импортного паритета противоречит экономическим или юридическим законам.

"Не было никаких аргументов и фактов, которые бы подтверждали, что импортный паритет, который принят в Украине, нарушает какие-то законы экономики, а также законы Уголовного кодекса", - резюмировал директор энергетических программ Центра Разумкова.

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Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" за отсутствием достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытки от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.

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