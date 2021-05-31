"Роттердам+" для угля, как и "Амстердам+" для газа, принималась в соответствии с рекомендациями МВФ, – СМИ

Формульное ценообразование на энергетический уголь, как впоследствии и на природный газ, принималось в Украине в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда.

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Об этом говорится в статье издания "РБК-Украина", информирует "Znaj.ua".

"Западные партнеры и кредиторы Украины, в первую очередь МВФ, как раз и требуют отказа от ручного механизма ценообразования в энергетике и перехода к использованию формул", - пишут журналисты.

В статье говорится, что формула "Роттердам+" пришла на смену административному установлению цен на уголь чиновниками Минэнерго, которое было неэффективным и местами коррупционным.

В целом, формула "Роттердам+" позволила улучшить финансовое состояние государственных шахт и сэкономить на выплатах государственных дотаций.

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"Даже за три года, пока действовала формула "Роттердам+" ситуацию в украинской энергетике удалось значительно улучшить, сэкономив при этом бюджетные средства. Но, конечно, такое положение вещей нарушило привычные и удобные многим игрокам рынка коррупционные практики, потому и атаки на "Роттердам+" продолжаются до сих пор", – отмечают авторы статьи.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

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Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.