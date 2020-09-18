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Рост минималки в 2021 году будет стоить Украине десятки миллиардов гривен

18 сентября, 11:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Марченко рассказал Раде о планах на повышение минимальной зарплаты

На повышение минимальной зарплаты в 2021 году в государственный бюджет закладывается 41 млрд гривен. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, представляя в Верховной Раде утвержденный Кабинетом министров проект бюджета на 2021 год.

"В целом повышение [минимальной зарплаты] будет стоить стране 41 млрд гривен", – сказал Марченко.

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Марченко напомнил, что повышение минималки в 2021 году пройдет в два этапа:

  1. С 1 января 2021 – до 6000 гривен.
  2. С 1 июля 2021 – до 6500 гривен.

В Минфине рассчитывают, что после этого повышения соотношение минимальной зарплаты к средней вырастет до 48%.

Сейчас минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 5000 гривен, что составляет 45% средней зарплаты. Последнее повышение минималки произошло с 1 сентября.

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При этом экономисты и предприниматели предупреждают о рисках повышения минимальной зарплаты в стране. Например, в Европейской бизнес ассоциации считают, что бизнесу, особенно небольшому, придется сложно. По мнению экспертов, ухудшатся условия деятельности для добросовестных плательщиков.

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бюджет госбюджет повышение министр финансов минимальная зарплата минималка бюджет-2021 Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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