Рост минималки и помощь пенсионерам: Минфин подготовил "бюджет возможностей" на 2021 год

В ведомстве уверены, что документ будет вовремя зарегистрирован в Верховной Раде

Министерство финансов Украины подготовило проект государственного бюджета на 2021 год и направило его на рассмотрение правительства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов на странице в Facebook.

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Ведомство назвало этот госбюджет "бюджетом возможностей для развития" и определило такие его ключевые приоритеты:

повышение минимальной зарплаты;

помощь пенсионерам 75+ лет;

качественное образование и доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-19;

вакцинация;

надежная оборона и безопасность (ранее СНБО уже утвердил рекордный оборонный бюджет Украины на 2021 год;

на 2021 год; большое строительство (дороги), удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);

развитие культуры, поддержка спорта высоких достижений;

масштабная цифровизация экономики;

состоятельные регионы.

"Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - заверили в Минфине.

Ранее в Кабмине пообещали, что документ будет отправлен в Раду до 15 сентября.

Госбюджет Украины утверждается на год – с 1 января по 31 декабря. Его разрабатывает Минфин и вносит на рассмотрение Кабмина, который не позднее 15 сентября подает проект закона о государственном бюджете в Верховную Раду. Первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

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В макропрогнозе, на основании которого составляется госбюджет, предусмотрен рост ВВП Украины в 2021 году на 4,6%, а годовая инфляция – на уровне 8,1%. При этом ожидается, что средняя зарплата вырастет до 13 632 гривен, показатель безработицы составит 9,2%. Также Минфин предусматривает дефицит бюджета на 2021 год на уровне 6% ВВП.

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