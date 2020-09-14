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Рост минималки и помощь пенсионерам: Минфин подготовил "бюджет возможностей" на 2021 год

14 сентября, 09:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В ведомстве уверены, что документ будет вовремя зарегистрирован в Верховной Раде

Министерство финансов Украины подготовило проект государственного бюджета на 2021 год и направило его на рассмотрение правительства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов на странице в Facebook.

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Ведомство назвало этот госбюджет "бюджетом возможностей для развития" и определило такие его ключевые приоритеты:

  • повышение минимальной зарплаты;
  • помощь пенсионерам 75+ лет;
  • качественное образование и доступная медицина;
  • противодействие пандемии и COVID-19;
  • вакцинация;
  • надежная оборона и безопасность (ранее СНБО уже утвердил рекордный оборонный бюджет Украины на 2021 год;
  • большое строительство (дороги), удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
  • развитие культуры, поддержка спорта высоких достижений;
  • масштабная цифровизация экономики;
  • состоятельные регионы.

"Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - заверили в Минфине.

Ранее в Кабмине пообещали, что документ будет отправлен в Раду до 15 сентября.

  • Госбюджет Украины утверждается на год – с 1 января по 31 декабря. Его разрабатывает Минфин и вносит на рассмотрение Кабмина, который не позднее 15 сентября подает проект закона о государственном бюджете в Верховную Раду. Первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

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В макропрогнозе, на основании которого составляется госбюджет, предусмотрен рост ВВП Украины в 2021 году на 4,6%, а годовая инфляция – на уровне 8,1%. При этом ожидается, что средняя зарплата вырастет до 13 632 гривен, показатель безработицы составит 9,2%. Также Минфин предусматривает дефицит бюджета на 2021 год на уровне 6% ВВП.

А о том, как правительство собирается бороться с безработицей, узнавайте подробнее из сюжета "Сегодня":

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бюджет госбюджет Минфин бюджет-2021

Источник: Сегодня

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