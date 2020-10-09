Рост цен в Украине притормозил: что подорожало

Потребительская инфляция в Украине в сентябре 2020 года в годовом выражении – по сравнению с сентябрем 2019 года – составила 2,3%, замедлившись с 2,5%, зафиксированных в августе. В месячном исчислении – по сравнению с августом-2020 – цены в сентябре выросли на 0,5%.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего подешевели фрукты и овощи (-8,9% и -7%).

В то же время на 7,3% подорожали яйца, на 1,6-0,5% – сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, молоко.

Реклама

Читайте также: В Украине грядет заметное повышение цен: когда его ждать

В тренде Курс доллара ползет вниз, евро перешел к уверенному падению

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в т.ч. обувь – на 8,9%, одежда – на 7,4%.

Напомним, в августе премьер Денис Шмыгаль заявил, что при нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%, хотя инфляционная цель Нацбанка составляет 5%.

В самом НБУ, к слову, считают, что оживить инфляцию может состоявшееcя с 1 сентября повышение минимальной зарплаты. О том, как повышали минималку, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама