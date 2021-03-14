Продукты дорожают: на чем экономят украинцы и что обещают эксперты

В правительстве обещают, что в конце марта цены на продукты и горючее стабилизируются, а редакция новостей "Сегодня" подсчитала, что только хлеб за последние месяцы подорожал на 10 процентов, а гречка вообще становится деликатесом.

Реклама

Что происходит с ценами сейчас, исследовала Виктория Дмитренко.

В списке популярных среди украинцев покупок, как и раньше, изделия из муки и крупы. Однако даже один бюджетный поход обходится минимум в три сотни – и это без деликатесов. Самый дешевый батон в столичных магазинах – от 20 гривен, самая дешевая гречка – 40 грн за килограмм.

Покупатели жалуются, что сэкономить с нынешними ценами – очень трудно.

"Я хлеб раз в два-три дня покупаю, по половинке, мне этого хватает. В принципе я стараюсь кушать без хлеба так, чтобы не поправляться", – рассказывает киевлянка.

За фигурой следит и тренер по фитнесу Мария – хлеба в ее семье, говорит, употребляют немного – преимущественно полезные сорта. А вот на гречку – денег не жалеет, вообще каши – почти каждый день.

"В семье у нас любители кушать гречку муж и дочка. Дочка за ним повторяет, иногда гречку ест даже из кастрюли", - говорит женщина.

Эксперты vs фермеры: прогнозы

Реклама

Но даже такое простое меню для украинцев получается – недешевым. И это, говорят эксперты – еще не предел. В ближайшие месяцы цены на продукты, в частности на крупы и хлеб – подскочат.

"Исходя из того, что хлеб является сложным продуктом, который вмещает в себя и масло, и сахар, и муку, мы однозначно будем видеть с вами, что как минимум до конца мая – середины июня у нас будет хлеб добавлять каждый месяц по полтора-два процента к цене", – убежден экономический эксперт Олег Пендзин.

В то же время у фермеров прогнозы более оптимистичны. Так, Николай надеется, что нынешняя снежная зима хорошо повлияет на урожай, поэтому есть надежда увидеть на лето и осень дешевые продукты. Сегодня фермер распродает запасы круп еще по старым расценкам и готовит поле под молодую гречку.

"Старт для озимых и яровых групп будет очень хороший, есть запасы влаги, надеемся, достаточные. Поэтому надежды на урожай весьма оптимистичны", – говорит фермер.

Этому будут способствовать и погодные условия – в регионах земля не промерзла, а снега и влаги достаточно.

Тем же, кто хочет сэкономить, стоит все-таки делать закупки заранее – пик цен прогнозируют на Пасху.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама