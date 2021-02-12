Рост аварийности, скачки цен, огромные долги: почему в энергетике обострились проблемы

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко считает, что одна из главных причин – ручное управление отраслью, которое сохранилось до сих пор. И объясняет, как решить эти проблемы

Реклама Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

В Украине сложилась критическая ситуация в энергетической сфере, и проблемы пока только усугубляются. Об этом в последнее время все громче заявляют и в правительстве, и в компаниях, работающих на этом рынке. Растущие долги всех перед всеми, участившиеся аварии, непонятная ситуация с углем, угроза возобновления импорта российской электроэнергии и потери энергонезависимости, неготовность к энергетической евроинтеграции – все это приводит к мысли, что реформа в энергетической сфере фактически провалилась.

Что происходит в энергетике на самом деле? Что будет завтра? И есть ли выход из сложившейся ситуации? Об этом на специальной пресс-конференции рассказал генеральный директор крупнейшей энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко.

Почему важно решить все проблемы до 2023 года

Как напомнил на пресс-конференции "Энергетика Украины: европейский выбор и решения для выхода из кризиса" Максим Тимченко, реформа украинского энергорынка стартовала фактически в 2013 году. Именно тогда был принят первый закон, в котором закладывался европейский вектор развития отрасли. Однако новая модель рынка была запущена только в середине 2019-го.

Реклама

Прошедшие с тех пор полтора года – достаточный срок, чтобы делать какие-то выводы. Однако говорить о завершении реформ все еще рано. Ведь их цель – перестроить энергетическую отрасль Украины таким образом, чтобы она была готова к синхронизации с европейской энергетической системой и европейским энергорынком, которая запланирована на 2023 год.

На сегодняшний день Украина не готова к такому объединению, считает Максим Тимченко.

"В декабре прошлого года ДТЭК представил долгосрочную стратегию развития компании. Там было много месседжей и о развитии энергетики в целом. Конечно же, наша стратегия пронизана европейским выбором Украины. И о ситуации в отрасли также хотелось бы говорить через призму движения нашей страны и энергетики в сторону Европы. Однако нельзя говорить о синхронизации рынков Украины и Европы, если базовые глобальные тренды не находят отражения в том, как сегодня развивается Украина, как работает наш сектор. Мое мнение – что движение и интеграция Украины в Европу должны начинаться с энергетики и синхронизации энергорынков. И я надеюсь, что этот важнейший этап Украина не пропустит", – сказал Максим Тимченко.

Цены бьются в конвульсиях, но все время – ниже порога безубыточности

По словам гендиректора ДТЭК, после запуска рынка он просуществовал в нормальном, стабильном состоянии всего около трех месяцев.

"А потом большинство решений, которые принимались национальным регулятором, привели к той волатильности, которую мы наблюдаем до сегодняшнего момента", - сказал Тимченко.

Реклама

Даже спустя полтора года после запуска рынок электроэнергии остается крайне волатильным. Правила постоянно меняются, цены реагируют на это резкими скачками, которые иногда составляют до 100% в обе стороны.

Цены на энергорынке остаются ниже порога безубыточности (на графике порог обозначен пунктирной линией)

Однако, несмотря на конвульсивные колебания, цены на энергорынке все равно остаются ниже порога безубыточности (на графике порог обозначен пунктирной линией). Почему так происходит?

Причина в том, что эти цены формируются, по сути, не рынком. Еще на заре открытия рынка НКРЭКУ ввела определенные ограничения, так называемые "прайс-кэпы", которые должны были как-то сгладить возможные скачки на начальном этапе работы рынка. По мнению Максима Тимченко, тогда это было правильное решение. Если бы не два "но".

Реклама

Во-первых, в отличие от западных стран, где прайс-кэпы выше порога безубыточности и действительно выполняют роль барьера от ценовых шоков, в Украине эти прайс-кэпы оказались в полтора раза ниже настоящих рыночных цен. По информации, представленной ДТЭК, на сегодня, с учетом холодной зимы и потребностей в энергоносителях, себестоимость электроэнергии может доходить до 75 долларов за мегаватт/час. А прайс-кэпы ограничивают цену 50 евро за МВт/ч.

Во-вторых, прайс-кэпы обещали ввести только на короткое время – 9 месяцев. Однако они продолжают действовать до сих пор.

"Изначально мы входили в этот рынок с расчетами, которые были сделаны и министерством, и регулятором, и были верифицированы нашими западными партнерами. Эта модель работы рынка показывала, что есть точка безубыточности, когда финансовая система сбалансирована. Однако политические желания или просто непонимание, или какие-то другие мотивы – в основном регулятора – привели к тому, что больше года вся энергосистема работает ниже точки безубыточности. И это отправная точка для обсуждения тех проблем, которые сложились в энергетике", - подчеркивает Максим Тимченко.

Гендиректор ДТЭК констатирует: при нынешней ситуации "условно хорошо" из всех игроков рынка сегодня чувствуют себя только некоторые трейдеры, "спекулянты", которые воспользовались недоработками новой модели энергорынка и научились на этом зарабатывать. Что касается остальных компаний – как государственных, так и частных, – то у них за полтора последних года накопилось долгов больше, чем за предыдущее десятилетие.

"За все время работы предыдущей модели рынка, когда был единый покупатель, мы вошли в новый рынок с долгами порядка 27 млрд. А за последних полтора года долги достигли 50 млрд грн. Плюс дотации шахтам 5 млрд можно сюда добавить. Наверное, это диагноз того, как работает модель рынка. Иначе как финансовым геноцидом генерирующих компаний это невозможно назвать. Ну не может быть в нормально работающей системе, чтобы за год долги выросли на 50 млрд грн! И только непрофессионализмом объяснить это тоже нельзя", - считает Максим Тимченко.

Аварийность выросла в 4 раза

Если сравнивать ситуацию до запуска новой модели энергорынка и сейчас, ситуация с аварийностью получается угрожающей. В 2020 году, по сравнению с 2018-м, коэффициент аварийности на атомных энергоблоках вырос в 3 раза – с 2 до 6%. Коэффициент аварийности на ТЭС – более чем в 4 раза – с 3 до 13%.

Чтобы понять причины, стоит взглянуть на статистику расходов энергетических компаний на поддержание и обновление основных фондов.

"Тотальный дефицит денег на рынке, связанный с дисбалансом в управлении, привел к тому, что начали экономить на ремонтах. Потому что 70% тепловой генерации – это стоимость угля, 5-7% – заработная плата, столько же – налоги. Так что экономить остается на оставшихся 20%. То есть все, что было с точки зрения заработка, потратили, чтобы людям платить зарплату, покупать уголь для поддержания мощности или производство электроэнергии. Естественно, последним в этом списке осталось проведение ремонтов. А отсутствие ремонтов привело к росту аварийности", – объясняет он.

"Дефицит электроэнергии" существует только в высказываниях политиков

Еще одна проблема, о которой говорят в последнее время, – "дефицит электроэнергии" в Украине. Это связывают как с высокой аварийностью в украинской энергетике, так и с дефицитом угля. И делают вывод: надо бы вновь закупать электроэнергию в России.

Руководство ДТЭК опровергает и высказывания о дефиците угля, и о дефиците электроэнергии.

"В первом квартале 2020 года наша компания добывала в среднем 1,9-2 млн тонн угля ежемесячно. Теплая зима, снижение спроса на электроэнергию и рост выработки зеленой генерации – это привело к тому, что на складах скопилось 2,8 млн тонн угля. Это создавало угрозу для электростанций и шахт, которые были переполнены этим углем. Нужно было принимать решение: либо этот уголь потреблять, либо останавливать добычу. Мы предлагали потребителям длинные контракты, но они отказались. И нам ничего не оставалось делать, как останавливать "Добропольеуголь", а за ним и "Павлоградуголь". Впервые за всю историю нашей компании мы остановили добычу "Павлоградугля" на такой срок. В результате объем добычи упал более чем в 2 раза", – объясняет ситуацию Максим Тимченко.

Начало отопительного сезона 2020-2021 годов показало, что эта зима будет далеко не такой теплой, как прошлая. Плюс из-за карантина довольно резко, по сравнению с прошлым годом, возросло потребление электроэнергии домохозяйствами. А атомные блоки как раз решали свои проблемы с авариями и поиском денег на ремонты. В результате этого комплекса факторов общая потребность в электроэнергии увеличилась. В европейских странах в подобных ситуациях подключаются газовые блоки. Однако в Украине из-за ситуации с ценами у генерирующих компаний оказалось не так много денег (да и желания) покупать дорогой газ.

ДТЭК год назад уже была вынуждена использовать газ на Луганской ТЭС, когда поставки угля из России были приостановлены.

"По другому маршруту туда уголь доставить было нельзя, и мы работали несколько месяцев, используя газ. Из-за наличия прайс-кэпов убыток для компании исчислялся сотнями миллионов гривен. И была договоренность с правительством, что это будет компенсировано. Прошло больше года – ничего не компенсировано. Этот вопрос завис в воздухе. И сегодня многие генерирующие компании посмотрели на этот опыт ДТЭК и, поверьте, точно не хотят включать газовые блоки", – говорит Максим Тимченко.

Так что дефицита мощностей для производства электроэнергии в Украине точно нет, говорит гендиректор ДТЭК. А есть сложившаяся ситуация в отрасли, которая заставляет компании экономить. И закупка электроэнергии в России или Беларуси – не государственная необходимость, а бизнес для некоторых структур.

"Когда у нас идет импорт из-за дефицита мощностей, это аварийная помощь. И эту электроэнергию закупает госкомпания "Укрэнерго". А сегодня электроэнергию из Беларуси и из России у нас закупают коммерсанты. И этот демпинговый импорт еще больше разрушает финансовый баланс в системе", - считает гендиректор ДТЭК.

Пресс-конференция "Энергетика Украины: европейский выбор и решения для выхода из кризиса"

Что дальше?

По убеждению Максима Тимченко, в настоящее время у Украины есть только две альтернативы: интеграция с европейским энергорынком или возврат к энергетической зависимости от России.

"Чтобы продолжить европейский путь, Украине нужно сформировать профессиональную команду в энергетическом блоке правительства, пересмотреть финансовый баланс, погасить внутреннюю задолженность, отказаться от ручного регулирования в отрасли и провести либерализацию тарифов, – перечисляет Максим Тимченко, – при этом декларируемые цели государства должны совпадать с действием. Еще раз хочу повторить: 2023 год – это год, когда мы должны войти в другую жизнь. Жизнь в Европе по европейским правилам, с отсутствием популизма и политиканства в этой отрасли, с ответственностью игроков и регуляторов", – подчеркивает он.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама