Российский трубоукладчик снова двинулся к берегам Германии

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое неоднократно называли участником финального этапа строительства газопровода "Северный поток – 2" на Балтике, взяло курс на германский порт Висмар.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

До последнего времени трубоукладчик находился у берегов Куршской косы, в водах Калининградской области РФ. Любопытно, что ранее компанию трубоукладчику составляли суда снабжения "Умка", "Иван Сидоренко" и "Errie". Однако два первых движутся в порт Мукран, третье – ушло в Калининград.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 6 января "Академик Черский", месяц простоявший в порту Калининграда, вошел в экономическую зону Дании, где обрывается ветка "Северного потока – 2". Однако уже 11 января трубоукладчик двинулся в восточном направлении. Теперь он, наоборот, идет на запад.

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Также напомним, 19 января США расширили санкции против России в рамках CAATSA. Они были введены в отношении баржи-трубоукладчика "Фортуна", также якобы способной достроить "Северный поток – 2", и владеющей ею компании "КВТ-Рус". В "черные" списки Минфина США также попали шесть судов, в том числе нефтетанкеры "Максим Горький" и "Сиерра", которые ходят под российским флагом, и владеющая ими компания "Рустанкер".

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