Россияне останутся без важнейших медикаментов – что больше не привезут в РФ

Рассказываем, какие сообщения разослала американская компания-фармгигант MSD

Россияне останутся без некоторых вакцин / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Одна из крупнейших фармкомпаний мира американская MSD прекращает поставки вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита в Россию.

Об этом пишет российское издание со ссылкой на участников рынка.

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Отмечается, что компания сохранит продажи своих не имеющих аналогов препаратов, а вышеупомянутые вакцины можно найти и у других изготовителей.

Источники газеты сообщают, что MSD разослала контрагентам сообщения о прекращении поставок вакцин от ветряной оспы ("Варивакс"), а также от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II).

Соучредительница АНО "Коллективный иммунитет" Антонина Обласова подтвердила эту информацию и заявила, что по закону MSD может перестать поставлять такие лекарства только через год с момента уведомления Минздрава о своих планах это сделать.

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В российском Министерстве здравоохранения пока не ответили на запрос журналистов.

Поставки лекарств в Украину

Ранее мы говорили, что война может серьезно изменить ситуацию с ценами и доступностью лекарств в Украине. Только в июне цены на аптечную продукцию, по предварительным подсчетам, выросли на 20%.

Компаниям приходится поднимать цены из-за сложностей с логистикой, изменением курса доллара и даже нехваткой упаковочных материалов.

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По данным аналитической компании Pro-Consulting, из-за активных военных действий на территории Киевской и Харьковской областей уничтожено более 20% всех складов с особым температурным режимом.

О том, приведет ли это к дефициту медикаментов в стране, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, с каким дефицитом столкнутся украинцы в ближайшее время, и рассказывали, какие материалы россияне массово воруют из-за их нехватки.