Россияне набросились на кредиты украинцев: что происходит с долгами клиентов ПриватБанка

Житель Херсонской области, которая сейчас находится под оккупацией Российской Федерации пожаловался на то, что его кредит из украинского ПриватБанка перешел в российский "Тинькофф Банк".
Как пишут в Telegram-канале "Адвокат права", таким образом российским оккупантам удалось завладеть базой данных должников финансовых учреждений нашей страны.
Украинец опубликовал переписку с менеджером российского "Тинькофф Банка", который подтвердил, что его долг с украинского финучреждения перешел в российское:
Отметим, что ранее оккупационные власти в Херсонской области обещали украинцам списать все долги перед банками.
Что будет с кредитами в Украине?
Мы уже писали, что Нацбанк решил повысить учетную ставку до 25%. Были опасения, что стоимость кредитов в Украине после этого увеличится, однако регулятор заверил, что такого не будет.
Одна из причин – стоимость кредитов банки определяют, ориентируясь на фактическую стоимость фондирования, то есть депозитов населения и бизнеса. На размер учетной ставки в таком случае банки не ориентируются. Поэтому в НБУ отмечают, что кредитные ставки будут расти постепенно и соразмерно росту стоимости депозитов и преимущественно с сохранением текущего спреда между ними.
Читайте в нашем материале о том, что делать, если не можете вернуть кредит, и какие прогнозы относительно кредитования дали в НБУ.