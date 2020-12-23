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Россия возобновляет строительство "Северного потока – 2" в водах Дании

23 декабря, 09:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Работы возле острова Борнхольм не велись уже около года

Российский трубоукладчик "Фортуна" может начать укладку труб "Северного потока – 2" в датской исключительной экономической зоне с 15 января. Речь идет об укладке двух ниток газопровода от точки напротив южной оконечности острова Борнхольм.

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Об этом заявили в Датском агентстве по мореплаванию и проектной компании Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс.

Кроме баржи "Фортуна", в работах будут задействованы "Балтийский исследователь" и "Мурман", а также другие суда снабжения. При работе "Фортуны" вокруг нее будет создана временная запретная зона радиусом 2,8 км. В этой зоне будет запрещено несанкционированное судоходство, погружение, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне.

Две недели назад "Фортуна" уже приступила к достройке "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне Германии.

Судно-трубоукладчик "Фортуна". Фото: REUTERS/Oliver Denzer
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Судно-трубоукладчик "Фортуна". Фото: REUTERS/Oliver Denzer

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На настоящий момент из примерно 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км – около 94%.

Как известно, строительство "Северного потока – 2" было остановлено возле датского острова Борнхольм в декабре 2019 года из-за того, что два швейцарских судна-укладчика прекратили работу над проектом под давлением санкций США. После этого российская сторона занялась достройкой газопровода собственными силами.

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При этом в США продолжат вводить санкции против "Северного потока – 2". В Штатах готовятся принять законопроект, которым утверждается оборонный бюджет США на следующий год. Документ, серди прочего, предусматривает расширенный пакет санкций против российского проекта.

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Правда, действующий президент США Дональд Трамп грозитсяветировать оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока – 2".

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