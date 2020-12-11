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Россия возобновила строительство "Северного потока – 2"

11 декабря, 15:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Баржа "Фортуна" встала на якорь у берегов германского острова Рюген

"Газпром" возобновил строительство газопровода "Северный поток – 2", по которому природный газ из России пойдет в Германию по дну Балтийского моря. Работы осуществляет баржа "Фортуна".

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"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями", — отметили в компании.

Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая должна будет вести работы по достройке газопровода "Северный поток — 2", встала на якорь в районе места прекращенного год назад строительства у берегов германского острова Рюген. По соседству находятся вспомогательные суда "Катунь" и "Балтийский исследователь". Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

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Напомним, 9 декабря российское судно "Академик Черский", способное достроить последний участок газопровода "Северный поток – 2", покинуло место, где прерывается одна из ниток "трубы", и вернулось к берегам Калининградской области РФ. Туда же ушли вспомогательные суда "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь".

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Как известно, строительство "Северного потока – 2" было остановлено на датском острове Борнхольм в декабре 2019 года из-за того, что два швейцарских судна-укладчика прекратили работу над проектом под давлением санкций США.

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Источник: Сегодня

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