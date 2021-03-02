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Россия теряет экспорт нефти в дальнее зарубежье

2 марта, 10:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Зато поставки в Беларусь резко выросли

В январе-феврале 2021 года Россия экспортировала в страны дальнего зарубежья 32,83 млн тонн нефти. Это на 21,6% меньше, чем за тот же период 2020 года. Среднесуточный экспорт составил 4,08 млн баррелей.

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Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления ТЭК России, сообщает Интерфакс.

Только в феврале в дальнее зарубежье экспортировано 15,39 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 25,2%. Среднесуточный экспорт – 4,03 млн баррелей.

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А вот поставки в ближнее зарубежье (то есть в Беларусь) выросли сразу на 232,7% в январе-феврале 2021 года – до 2,36 млн тонн нефти.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия проиграла Саудовской Аравии нефтяную битву за Китай. Годовые поставки саудитов в Китай составили 84,92 млн тонн, россиян – 83,57 млн тонн. На третьем месте по поставкам нефти в КНР оказался Ирак.

В тренде
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Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи ОПЕК+ только усилилась.

А о том, какая связь между глобальными ценами на нефть и стоимостью горючего в Украине, узнавайте из сюжета:

О том, как изменятся пенсии украинцев в марте 2021-го, смотрите в новом шоу нашего блогера-пенсионера, который стал ютубером. "Дед Панч, молодежь и пенсии", 3-й выпуск.

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