Россия разрушает все отрасли – сколько урожая могут потерять украинцы

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий дал неутешительный прогноз относительно урожая

Урожай 2023 года может значительно сократится из-за войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине урожай 2023 года может сократиться приблизительно на 35-40% из-за войны с Россией.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в комментарии американскому CNN.

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По его словам, около 25% пахотных украинских земель оккупированы Россией, также рашисты украли около 500 тысяч тонн зерна.

"Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая в прошлом году", – считает Высоцкий.

Замминистра опроверг слова главы российского МИД Лаврова, который обвинил Украину в заминировании акватории портов из-за чего, якобы, невозможно экспортировать пшеницу.

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На самом деле проблема в российских кораблях, которые не дают возможности безопасно удерживать гражданские суда в украинских портах.

"Если мы одержим победу и война будет прекращена, конечно, мы сможем достаточно быстро ее очистить", – сказал политик.

Дефицит ранних овощей

Из-за оккупации южных областей нашей страны украинцы уже ощущают определенную нехватку ранних овощей.

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Среди дефицитных товаров оказались томаты, огурцы и зелень (петрушка, укроп, зеленый лук).

Почувствовать на себе его позволяют выросшие цены, ведь сейчас всю страну обеспечивают запасами, которые есть на деоккупированной территории страны, и за счет импорта.

Импортные овощи или фрукты завозят из Турции, Польши и Балканского полуострова и их стоимость может вырасти еще больше.

"Сегодня" ранее писали, какой товар невозможно найти на полках магазинов в Киеве и рассказывали, как оккупанты обворовывают украинских фермеров в Мелитополе.