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Россия ослабила запрет на экспорт нефтепродуктов в Украину

13 октября, 15:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Разрешения на ввоз такой продукции будет выдавать российское министерство

Российское правительство сняло мораторий на экспорт в Украину ряда нефтепродуктов. Речь идет о такой продукции:

  • смазочные масла;
  • нефтяной битум;
  • битумные смеси на основе природного асфальта, природного битума и прочих остатков от переработки нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород.
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Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Перечисленные виды нефтепродуктов были включены в перечень товаров, вывоз которых из России в Украину разрешается на основании разрешений от Минэкономразвития РФ.

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Напомним, Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в апреле 2019 года. Тогда же РФ ограничила ввоз угля в нашу страну. А 1 июня 2020 года РФ разрешила ввозить уголь и некоторые нефтепродукты в Украину на основании разрешений от Минэкономразвития.

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При этом Государственная компания "Укртранснафта" и российская компания "Транснефть" продлили транзит нефти по территории Украины до 1 января 2030 года.

А о том, как курс доллара влияет на цену топлива в Украине, смотрите в сюжете:

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нефть Россия экспорт Украина эмбарго нефтепродукты запреты

Источник: Сегодня

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