Россия объявила дефолт по внешнему долгу – CNN

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Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу.

Об этом cообщает CNN со ссылкой на международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

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Сообщается, что РФ не смогла осуществить выплаты в долларах держателям облигаций. Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля.

Агентство S&P заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".

Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда не выполнено конкретное обязательство, но не по всему своему долгу.

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У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты средств и процентов, но S&P не ожидает, что РФ выполнит свои обязательства и конвертирует рубли в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать условия".

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