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Россия нацелилась на увеличение транзита газа через Украину

22 декабря, 15:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Газпром" определился с заявками на использование мощностей ГТС на начало 2021 года

Российский "Газпром" в четыре раза увеличил бронирование дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на январь 2021 года по сравнению с дополнительным бронированием в конце 2020 года.

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Об свидетельствуют данные Regional Booking Platform, сообщает Интерфакс.

Так, в точке входа "Суджа" на границе России и Украины на январь-2021 из свободных мощностей в 41,6 млн куб. м в сутки уже выкуплено 41,2 млн куб. м. Для сравнения, на декабрь-2020 было выставлено 15 млн куб. м в сутки, а забронировано 11,4 млн куб. м в сутки, на ноябрь – 10,27 млн кубов, октябрь – 4,52 млн кубометров.

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Напомним, действующий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" предусматривает бронирование российской стороной мощностей на 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м в год. При этом ранее "Газпром" использовал всего 81% мощностей, использование которых заявлял.

Также глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подсчитал, что в 2020 году "Газпром" заплатит Украине около 2 млрд долларов за услуги по транспортировке топлива, несмотря на заметное снижение транзита.

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газ Россия Газпром ГТС Украина транзит газа
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